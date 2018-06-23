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Подкаст The Big Beard Theory 169: Популярные заблуждения об электромобилях и как Tesla будет воевать против автопрома
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Подкаст The Big Beard Theory 169: Популярные заблуждения об электромобилях и как Tesla будет воевать против автопрома

Подкаст The Big Beard Theory 169: Популярные заблуждения об электромобилях и как Tesla будет воевать против автопрома

Выясняем, в чем ключ к превосходству на рынке автомобилей будущего, и есть ли шансы у Илона Маска его заполучить.

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Темы

  • [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
  • [00:02:13] ⋅⋅⋅ Поправка о планете из воды.
  • [00:04:03] ⋅⋅⋅ Знакомство с гостем.
  • [00:07:22] ⋅⋅⋅ Развенчиваем основные заблуждения об электромобилях.
  • [00:11:43] ⋅⋅⋅ Положение и перспективы Tesla на рынке электромобилей.
  • [00:21:23] ⋅⋅⋅ Как Илон Маск может бороться против гигантов автопрома.
  • [00:27:22] ⋅⋅⋅ Почему производство аккумуляторов — ключ к автомобильному рынку будущего.
  • [00:46:35] ⋅⋅⋅ Лимитирует ли литий развитие батарей.
  • [00:48:57] ⋅⋅⋅ Прощание.

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