Подкаст The Big Beard Theory 169: Популярные заблуждения об электромобилях и как Tesla будет воевать против автопрома
Выясняем, в чем ключ к превосходству на рынке автомобилей будущего, и есть ли шансы у Илона Маска его заполучить.
Темы
- [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
- [00:02:13] ⋅⋅⋅ Поправка о планете из воды.
- [00:04:03] ⋅⋅⋅ Знакомство с гостем.
- [00:07:22] ⋅⋅⋅ Развенчиваем основные заблуждения об электромобилях.
- [00:11:43] ⋅⋅⋅ Положение и перспективы Tesla на рынке электромобилей.
- [00:21:23] ⋅⋅⋅ Как Илон Маск может бороться против гигантов автопрома.
- [00:27:22] ⋅⋅⋅ Почему производство аккумуляторов — ключ к автомобильному рынку будущего.
- [00:46:35] ⋅⋅⋅ Лимитирует ли литий развитие батарей.
- [00:48:57] ⋅⋅⋅ Прощание.
Ссылки из выпуска
- Последнее выступление Маска перед акционерами — на русском, от канала «Илон Маск».
- VW приготовилась потратить 48 млрд на электрификацию, но батареи производить не будет.
- Chevy Bolt производит и разрабатывает LG, а не GM.
- GM теряет $9000 на каждом Chevrolet Bolt.