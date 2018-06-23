Подкаст The Big Beard Theory 169: Популярные заблуждения об электромобилях и как Tesla будет воевать против автопрома

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Выясняем, в чем ключ к превосходству на рынке автомобилей будущего, и есть ли шансы у Илона Маска его заполучить.

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Темы

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие

[00:02:13] ⋅⋅⋅ Поправка о планете из воды. Объяснение.

[00:04:03] ⋅⋅⋅ Знакомство с гостем.

[00:07:22] ⋅⋅⋅ Развенчиваем основные заблуждения об электромобилях.

[00:11:43] ⋅⋅⋅ Положение и перспективы Tesla на рынке электромобилей.

[00:21:23] ⋅⋅⋅ Как Илон Маск может бороться против гигантов автопрома.

[00:27:22] ⋅⋅⋅ Почему производство аккумуляторов — ключ к автомобильному рынку будущего.

[00:46:35] ⋅⋅⋅ Лимитирует ли литий развитие батарей.

[00:48:57] ⋅⋅⋅ Прощание.

Ссылки из выпуска