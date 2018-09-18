Подкаст The Big Beard Theory 182: Как создать собственную частную космическую компанию
Сегодня у меня в гостях Андрей Максимов, основатель частной компании Precious Payload — маркетплейса полетов, который работает с малыми орбитальными запусками.
Темы
- [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
- [00:00:50] ⋅⋅⋅ Как основать свою частную космическую компанию на примере Precious Payload
- [00:08:10] ⋅⋅⋅ Проблема космической индустрии, которую можно решать
- [00:11:41] ⋅⋅⋅ Компании, направленные на легкие запуски — больше 100 проектов
- [00:17:46] ⋅⋅⋅ Пример проблем компании-брокера запусков Spaceflight Industries
- [00:23:25] ⋅⋅⋅ Предпосылки, которые дает рынок для существования маркетплейса полетов
- [00:38:07] ⋅⋅⋅ Можно ли масштабировать идею маркетплейса, и выдержит ли она приход «супертяжей»
- [00:47:12] ⋅⋅⋅ Подводим итоги первой части разговора
- [00:52:11] ⋅⋅⋅ Прощание