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Подкаст The Big Beard Theory 182: Как создать собственную частную космическую компанию
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Подкаст The Big Beard Theory 182: Как создать собственную частную космическую компанию

Подкаст The Big Beard Theory 182: Как создать собственную частную космическую компанию

Сегодня у меня в гостях Андрей Максимов, основатель частной компании Precious Payload — маркетплейса полетов, который работает с малыми орбитальными запусками.

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Темы

  • [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
  • [00:00:50] ⋅⋅⋅ Как основать свою частную космическую компанию на примере Precious Payload
  • [00:08:10] ⋅⋅⋅ Проблема космической индустрии, которую можно решать
  • [00:11:41] ⋅⋅⋅ Компании, направленные на легкие запуски — больше 100 проектов
  • [00:17:46] ⋅⋅⋅ Пример проблем компании-брокера запусков Spaceflight Industries
  • [00:23:25] ⋅⋅⋅ Предпосылки, которые дает рынок для существования маркетплейса полетов
  • [00:38:07] ⋅⋅⋅ Можно ли масштабировать идею маркетплейса, и выдержит ли она приход «супертяжей»
  • [00:47:12] ⋅⋅⋅ Подводим итоги первой части разговора
  • [00:52:11] ⋅⋅⋅ Прощание
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