Подкаст The Big Beard Theory 183: Обновленная BFR от SpaceX, лунный туризм и есть ли место искусству в космосе

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SpaceX представила новую версию BFR, своей будущей флагманской ракеты, и объявила об очень интересных планах путешествия к Луне, которые могут изменить то, как мы думаем о космосе.

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