Подкаст The Big Beard Theory 183: Обновленная BFR от SpaceX, лунный туризм и есть ли место искусству в космосе
SpaceX представила новую версию BFR, своей будущей флагманской ракеты, и объявила об очень интересных планах путешествия к Луне, которые могут изменить то, как мы думаем о космосе.
Темы
- [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
- [00:01:57] ⋅⋅⋅ Презентация SpaceX. Новые подробности о Big Falcon Rocket
- [00:11:04] ⋅⋅⋅ Первый космический турист, который полетит к Луне
- [00:13:13] ⋅⋅⋅ Есть ли место искусству в космосе
- [00:26:15] ⋅⋅⋅ Как мы будем смотреть на ракеты сегодняшнего дня через 50-100 лет
- [00:30:53] ⋅⋅⋅ Реальная скорость прогресса в освоении космоса
- [00:36:04] ⋅⋅⋅ Текущее состояние ровера Opportunity
- [00:38:02] ⋅⋅⋅ Ответы на вопросы слушателей
- [00:38:38] ⋅⋅⋅ Будет ли излучение Солнца мешать связи с Parker Solar Probe
- [00:39:56] ⋅⋅⋅ Откуда берется энергия для взрыва сверхновых
- [00:41:15] ⋅⋅⋅ Разница между абслютной и максимальной точноcтью
- [00:42:34] ⋅⋅⋅ Прощание