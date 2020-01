Похоже, Илон Маск добрался до «Ведьмака» от Netflix. Он «спел» ту самую песню и теперь все в Twitter только это и обсуждают

С чувством юмора у Илона Маска всегда было все в порядке, даже более чем в порядке, а еще у основателя Tesla и SpaceX очень популярный твиттер — за его записями следят более 30 миллионов пользователей. Как следствие, практически каждый новый твит Маска вызывает оживленное обсуждения с мемами, шутками и вот этим всем. И пока все продолжают обсуждать недавние дурацкие (в хорошем смысле этого слова) танцы предпринимателя на церемонии запуска сборки новых Tesla в Китае, Маск продолжает веселить народ в Twitter. Серьезно, если Маск когда-нибудь всерьез решит удалиться из Twitter, соцсеть закроется.

Сразу предупреждаем, чтение этих свежих тредов может отнять у вас немало ценного времени, но зато даст огромный заряд положительных эмоций и совершенно точно обеспечит хорошее настроение, что очень кстати, учитывая, что суббота на этой неделе — рабочий день. Как бы там ни было, пятницу никто не отменял.

Итак, судя по всему, Маск наконец выкроил время в своей напряженном рабочем графике и посмотрел «Ведьмака» от Netflix. Иначе как объяснить это. Да, Маск «спел» песню из «Ведьмака», да, ту самую «Toss a Coin to Your Witcher». Более того, он «спел» ее дважды. Сначала в оригинале, а затем свой вариант, подменив обычную монету… криптомонетой догикоин Dogecoin (кто не в курсе — вот здесь мы рассказывали об этой шуточной криптовалюте. Учитывая, связь Маск-Twitter-криптовалютные мошенники — это прямо комбо. Что интересно, вскоре после публикации второй твит Toss a dogecoin to Your Witcher Маск удалил.

🎶 Toss a coin to ur Witcher 🎶 — Buff Mage (@elonmusk) January 10, 2020

Само собой, все это взорвало Twitter и шутки полились рекой. Безусловно, одна из лучших реакций:

Да, проникнувшись атмосферой, Маск пошел еще дальше и в очередной раз переименовал свой аккаунт. Новое временное имя профиля в Twitter Илона Маска — Buff Mage (первое слово Buff — понятие в компьютерных играх, обозначающее временное усиление игрока, как правило, под действием специального заклинания, а второе — маг). Судя по всему, Маск, который, как и исполнитель роли ведьмака Геральта из Ривии в шоу Netflix Генри Кавилл, считает ПК лучшей игровой платформой, умудряется еще и время на игры находить.

Теперь ждем, когда кто-то наложит песню из «Ведьмака» на видео с недавними танцами Илона Маска.

P.S. Заметка написана на правах пятницы, так что не будьте слишком серьезными.