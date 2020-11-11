Покатался на все деньги. Одесскому автомойщику грозит до пяти лет тюрьмы за несанкционированный тест-драйв Tesla Model 3

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Работник одной из одесских автомоек без разрешения взял оставленный клиентом на ночь электромобиль Tesla Model 3 и отправился на нем кататься. Клиент узнал об этих несанкционированных ночных «покатушках» на его авто, написал заявление в полицию и теперь правонарушителю по уголовному обвинению грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте национальной полиции, владелец автомобиля оставил авто на автомойке на ночь, а когда вернулся утром следующего дня заметил увеличенный пробег и поврежденные диски, после чего обратился с заявлением в Хаджибеевское отделение полиции.

Правоохранители сразу же нашли виновного, которым оказался 23-летний работник автомойки. Тот в свое оправдание заявил, что не смог устоять перед возможностью опробовать редкую «Теслу».

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.