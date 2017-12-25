Полная история жизни Илона Маска [инфографика]

Если вы хотите подробно изучить биографию Илона Маска, то вам стоит прочесть книгу “Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее”, в которой Эшли Вэнс представляет независимый разносторонний взгляд на жизнь и достижения этого предпринимателя. Если же читать вы не любите, но хотите узнать об Илона Маска побольше, то вам наверняка придется по душе инфографика от известного визуализатора Анны Виталь.

В отличие от вышеупомянутой книги, изданной в 2015 году, в этой графической работе перечислены все важные последние события из жизни Маска и его компаний, включая недавние анонсы электрогрузовика Tesla Semi и суперкара Tesla Roadster.

Источник: HabraHabr