Польские инженеры разработали самоходную «зенитку» ASBOP-Perkun

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Польский Промышленный научно-исследовательский институт автоматики и измерений разработал автономный зенитный ракетный комплекс ASBOP-Perkun, предназначенный для защиты небольших объектов. Как сообщает Jane’s, основу нового комплекса составил шестиколесный робот Ibis.

На разработку ASBOP-Perkun специалисты потратили несколько недель — при сборке комплекса использовались уже готовые компоненты. Отметим, что базовый шестиколесный робот Ibis имеет в длину 1,35 метра, в ширину — 0,9 метра и 1,25 метра в высоту. Масса аппарата составляет 320 килограммов, грузоподъемность его манипулятора — до 50 килограммов. Одного заряда аккумуляторов хватает роботу на четыре часа автономной работы, максимальная скорость передвижения устройства — 10 км/ч.

В ходе модернизации польские разработчики разместили на манипуляторе Ibis два переносных зенитно-ракетных комплекса Piorun. Также робот получил тепловизор, оптико-электронную камеру и систему опознавания «свой-чужой».

По словам разработчиков, ASBOP-Perkun способен обнаруживать воздушные цели как самостоятельно, так и получая информацию о них из внешних источников, например, из командного центра или от радиолокационного поста. Кроме того, утверждается, что новый робот может вести обстрел воздушных целей и из неподвижного положения, и на ходу.

Инженеры полагают, что автономный комплекс будет востребован силами специальных операций, а также для охраны аэропортов и морских баз. Ожидается, что ASBOP-Perkun позволит обеспечить надежную защиту объектов силами небольшого количества бойцов: так, согласно проекту, один оператор сможет управлять сразу четырьмя такими ЗРК.

Источник: N+1