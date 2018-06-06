Исследование: пользователи интернета за год потеряли в совокупности $172 млрд

В прошлом году 978 млн человек из 20 стран мира (в алфавитном порядке — Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, ОАЭ, Сингапур, США, Швеция, Франция и Япония) стали жертвами киберпреступлений. Об этом сообщается в докладе Norton Cyber Security Insights, подготовленном компанией Symantec.

Больше половины (53%) пострадавших подверглись атаке вирусов. 38% пострадали от мошенничества с банковскими картами, а 34% — компрометации паролей личных аккаунтов. Среди них более 352 миллионов человек являются жителями Китая, индийцев — 186,5 милллионов, а жителей США — почти 144 миллиона. За ними следуют Бразилия (62,2 млн пользователей), Индонезия (59,5 млн пользователей), Мексика (33,2 млн человек), Германия (23,4 млн пользователей), Франция (19,3 млн французов), Япония (17,7 млн пользователей). Закрывает же топ-10 стран с самым большим количеством киберпреступлений Великобритания — там от киберпреступлений пострадало 17,4 млн человек.

При этом меньше всего пострадавших от киберпреступников оказалось в Гонконге — «всего» 2,4 миллиона человек.

Каждый из почти миллиарда пользователей в среднем отдал преступникам $142, а также потратил около суток на ликвидацию последствий. 58% жертв киберпреступности так или иначе поделились, как минимум, одним паролем от любой своей учетной записи с третьими лицами, а 20% использовали один и тот же пароль во всех учетных записях.

При этом исследования для доклада, в которых приняло участие больше 21000 людей в возрасте старше 18 лет, показывают, что каждый пятый использует один и тот же пароль для всех своих учетных записей. Впечатляет и тот факт, что треть на бумаге записывает логины и ключи, а 3% и вовсе не против использовать простые банальные пароли.

Примечательно, что почти каждый четвертый считает, что кража информации в Сети не так уж и плоха по сравнению с кражей в «реальной жизни».

Источник: доклад Norton Cyber Security Insights