После ухода Руби Роуз из сериала «Бэтвумен» на главную роль пригласили бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли





После неожиданного ухода Руби Роуз из сериала «Бэтвумен» / Batwoman место исполнительницы главной роли довольно долго оставалось вакантным, однако сегодня голливудское издание Variety объявило, что канал CW нашел нового кандидата. Новой Бэтвумен станет афроамериканка Джависия Лесли (Javicia Leslie), которая не скрывает принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Напомним, что по сюжету сериала Кейт Кейн — лесбиянка, так что выбор актрисы Руби Роуз (которая в свою очередь в реальной жизни также является лесбиянкой) был достаточно логичным. Тем не менее представители ЛГБТ-сообщества раскритиковали данный выбор, так как данная актриса была «слишком очевидным вариантом» (да, бывает и такое). Впрочем, в качестве официальной причины ухода Руби Роуз из проекта после первого сезона называли чрезмерно высокие нагрузки на съемочной площадке, которые привели к проблемам со здоровьем.

Джависия Лесли сыграет героиню по имени Райан Уайлдер (Ryan Wilder), которая также примерит на себя костюм «Бэтвумен», что является распространенным ходом для многих супергероев в масках. Интересно, что данный персонаж не встречался в комиксах о «Бэтвумен», так что создатели сериала смогут создать новый образ по своему усмотрению. В данный момент Райан Уайлдер описывают как полную противоположность Кейт Кейн — это дико недисциплинированный боец с высокой квалификацией, тягой к справедливости и проблемами с законом.

Актриса Джависия Лесли известна по ролям в сериалах «Бог меня зафрендил» / God Friended Me, «Семейный бизнес» / The Family Business и «Новый агент Макгайвер» / MacGyver. Первый сезон «Бэтвумен» в составе 20 серий шел в эфире CW с 6 октября 2019 года по 17 мая 2020 года, съемки нового сезона пока не начались, но ожидать премьеры явно не стоит ранее следующего года.

Напомним, что в прошлом году Disney выбрала на роль Русалочки Ариэль молодую афроамериканскую R&B-певицу Хэлли Бэйли, после чего о желании исполнить роль ее отца заявил известный комедийный актер Терри Крюс.

Источник: Variety, DC Comics