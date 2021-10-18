Предзаказы на мини-холодильники в стиле Xbox Series X откроются 19 октября — по цене €99

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Microsoft начнет принимать предзаказы на мини-холодильники в стиле Xbox Series X с 19 октября, а их поставки запланированы на декабрь 2021 года. Рекомендуемая цена для США составляет $99, а для Европы — €99. В Украину официальные поставки, увы, не планируются.

Мини-холодильник вмещает до 12 банок пива с напитками и располагает двумя полками для хранения закусок. Он также оснащен USB-разъемом для зарядки других устройств (на дверце). Кроме того, имеется адаптер для постоянного тока, так что его можно использовать как портативный холодильник.

Если говорить о Европе, то купить мини-холодильник в стиле Xbox Series X можно будет во Франции, Германии, Италии, Ирландии, Испании, Нидерландах и соседней Польше.

Microsoft впервые показала мини-холодильник в стиле Xbox Series X на июньской E3, а после победы Xbox над Skittles в «битве брендов» решилась запустить их полноценное производство.

Ранее в рамках празднования 20-летия с выхода оригинальной Xbox компания Microsoft анонсировала юбилейную линейку аксессуаров и выпуск кроссовок Adidas с оформлением в стиле оригинальной Xbox.