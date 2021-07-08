Приложение Water Resistance Tester позволяет проверить, защищен ли ваш смартфон от попадания влаги (оно использует встроенный барометр)
Обычно владелец смартфона узнает о том, насколько хорошо он защищен от влаги, в двух случаях — изучая характеристики перед покупкой или же после случайного падения устройства в воду. Мобильное приложение Water Resistance Tester позволяет сделать это в любой момент с помощью встроенного барометра, причем судя по отзывам, софт способен даже распознать отсутствие заглушки для SIM-карты.
Разработчик указывает следующие сценарии применения: проверка влагозащиты после замены батареи или другого ремонта, при покупке б/у смартфона, при покупке нового смартфона (чтобы убедиться, что производитель сдержал обещание). Для проверки соответствия устройством стандартам IP67/IP68 достаточно установить приложение и нажать на экран.
Приложение доступно для Android-смартфонов бесплатно по следующей ссылке, так что обладатели совместимых моделей могут самостоятельно проверить его в работе.
Источник: The Verge, Reddit, Google Play