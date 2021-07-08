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Приложение Water Resistance Tester позволяет проверить, защищен ли ваш смартфон от попадания влаги (оно использует встроенный барометр)

Приложение Water Resistance Tester позволяет проверить, защищен ли ваш смартфон от попадания влаги (оно использует встроенный барометр)

Приложение Water Resistance Tester позволяет проверить, защищен ли ваш смартфон от попадания влаги (оно использует встроенный барометр)


Обычно владелец смартфона узнает о том, насколько хорошо он защищен от влаги, в двух случаях — изучая характеристики перед покупкой или же после случайного падения устройства в воду. Мобильное приложение Water Resistance Tester позволяет сделать это в любой момент с помощью встроенного барометра, причем судя по отзывам, софт способен даже распознать отсутствие заглушки для SIM-карты.

Приложение Water Resistance Tester позволяет проверить, защищен ли ваш смартфон от попадания влаги (оно использует встроенный барометр)

Разработчик указывает следующие сценарии применения: проверка влагозащиты после замены батареи или другого ремонта, при покупке б/у смартфона, при покупке нового смартфона (чтобы убедиться, что производитель сдержал обещание). Для проверки соответствия устройством стандартам IP67/IP68 достаточно установить приложение и нажать на экран.


Приложение доступно для Android-смартфонов бесплатно по следующей ссылке, так что обладатели совместимых моделей могут самостоятельно проверить его в работе.

Источник: The Verge, Reddit, Google Play

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