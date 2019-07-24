Приложение Who’s in Town агрегирует находящиеся в открытом доступе геометки и позволяет узнать о часто посещаемых местах любого активного пользователя Instagram





На iOS и Android вышло приложение Who’s in Town, позволяющее узнать о привычках посещать те или иные места любого пользователя Instagram. Интерактивная карта обновляется в режиме реального времени на основе открытых данных — геометок, которыми многие пользователи охотно помечают свои посты и «истории».

Как объясняет Wired, Who’s in Town сканирует все публикации в выбранном Instagram-аккаунте с момента его создания и отображает детальную карту маршрутов. В результате разрозненная на первый взгляд информация из не связанных друг с другом записей предстает в наглядном, агрегированном виде, позволяя узнать о перемещениях и часто посещаемых локациях человека.

При этом приложение берет во внимание в том числе «истории», которые автоматически исчезают спустя сутки после публикации. По этой причине у Who’s in Town нет доступа к старым, уже «самоуничтожившимся» записям, но чем дольше установлена программа, тем более подробной становится карта. Кроме того, поддерживаются даже закрытые учетные записи — при условии, что установивший «шпионское» ПО пользователь «подтянул» собственный Instagram-аккаунт и подписался на нужного человека, а последний, в свою очередь, разрешил просматривать свои записи.

По словам автора Who’s in Town Эрика Барто, его программа абсолютно легальна, поскольку использует находящиеся в свободном доступе данные о местоположении, которыми пользователь захотел поделиться с подписчиками по доброй воле.

«Люди не понимают, чем они делятся, — сказал Барто, — У них складывается ложное убеждение, что эту информацию увидит всего несколько людей… но она общедоступна».

Исследователь Иллинойсского университета в Чикаго Джейсон Полакис предостерегает, что агрегирование данных о местоположении, как это делает Who’s in Town, может быть очень опасным, поскольку позволяет недоброжелателям получить информацию о повседневной жизни людей — в частности, узнать, во сколько человек обычно выходит из дома и когда находится на работе, какие кафе посещает и где любит отдыхать. Кроме того, воспользоваться этими данными могут и компании — например, страховые агентства, — чтобы узнать о скрытых привычках и личных чертах потенциального клиента.

Представители Instagram заявили Wired, что изучат Who’s in Town на предмет соответствия правилам сервиса и примут меры в случае, если будут выявлены какие-либо нарушения.

Напоследок отметим, что приложение платное и распространяется по подписке в $7 в месяц. По словам Барта, относительно немалая стоимость ПО обусловлена тем, что такого рода программы не создаются за один день. При этом разработчик Who’s in Town подчеркивает, что он не надеется заработать на приложении, и предлагает рассматривать программу исключительно как повод в очередной раз задуматься над тем, как много можно узнать из выкладываемой людьми в открытый доступ информации.

Источник: WIRED