Protean представила мотор-колеса Protean360+, которые могут вращаться на 360°





Британская компания Protean впервые заявила о себе в 2013 году, когда начала предлагать мощные мотор-колеса для беспилотных автомобилей. Однако, несмотря на их преимущества, устройства оказались слишком тяжелыми и добавляли массу туда, куда не следовало — ниже подвески. Кроме того, грязь и камни на дороге могли вывести их из строя. В результате разработка так и не обрела популярности.

Нынешнее предложение британских инженеров, получившее название Protean360+, предназначено для автономных пассажирских шаттлов, которым приоритетнее маневренность и вместимость, а не вес или высокая скорость, пишет New Atlas. И нужно признать, что в плане маневренности компания достигла абсолютной свободы.

Конструктивно Protean360+ представляет собой ходовую систему, объединяющую колесо, трансмиссию, мотор, а также миниатюрную систему подвески на двойных поперечных рычагах с амортизатором в рулевой сошке, способную вращать весь модуль на 360 градусов и пневматически поднимать и опускать шасси.

По словам инженеров, представленное решение обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, оборудованный такими колесами автономный шаттл получится достаточно просторным: поскольку ходовая часть «упакована» в колесах, производителю останется лишь придумать, где разместить батареи и электронику. Во-вторых, возможность вращать колеса в любую сторону обеспечит транспортному средству небывалую маневренность: машина обретет возможность двигаться не только взад и вперед, но и вправо-влево, встраиваться в узкие парковочные места и разворачиваться на месте. Кроме того, останавливаясь, чтобы выпустить пассажиров, микроавтобус сможет опускаться до уровня тротуара на радость пожилым, инвалидам на колясках и обладателям сумок на колесах.

На представленных компанией схемах каждое колесо Protean360+ оснащено мотором на 80 кВ (107 л. с.) и 1250 Нм крутящего момента, что в сумме дает 320 кВ (430 л.с.) и 5000 Нм — более чем достаточно для небольшого шаттла. Впрочем, в серийном варианте мотор может стать более скромным.

О том, когда конкретно данную разработку начнут внедрять в автономные микроавтобусы, не сообщается.

Источник: hightech.plus