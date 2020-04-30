PUBG вышел на стриминговой платформе Google Stadia и внедрил ботов в консольные версии





Разработчики королевской битвы PUBG в последнем обновлении добавили в игру ботов, причем не по причине небольшого количества реальных игроков, а для баланса и более комфортных условий для начинающих игроков. Также игра PlayerUnknown’s Battlegrounds стала доступна в рамках стримингового сервиса Google Stadia.

Создатели PUBG обратили внимание на то, что за последние три года общий уровень навыков игроков значительно вырос, поэтому «ветераны» получают существенное преимущество над «новичками». Все чаще новичков устраняют еще до совершения ими хотя бы одного убийства, иногда они даже не успевают нанести урон более опытным игрокам. Чтобы избежать такого развития событий в обновлении 7.1 внедрили ботов. Их движение регулируется навигационными сетками в рамках которых они передвигаются, избегая опасных мест на карте.

Боты используют ту же физику пуль, что и обычные игроки, так что их точность будет зависеть от дистанции перестрелки. Система сбора трофеев основана на статистике реальных геймеров, собранной на игровых серверах. Поэтому для ботов были установлены цели добычи, которые позволят им собирать соответствующие каждой фазе боя предметы. Например, на ранних этапах игры боты вступают в ближний бой с SMG, а затем участвуют в дальних перестрелках используя SR/DMR в более поздних фазах матча. Дальнейшее поведение ботов будет корректироваться на основе методов машинного обучения.

В итоге команда PUBG рассчитывает, что боты помогут новым игрокам получить больше практики стрельбы и убийств, повысить среднее время выживания и получить полный опыт Королевской битвы. При этом чем выше уровень MMR игрока, тем меньше у него шансов попасть в матч с ботами. Для ветеранов разработчики готовят обновленные соревновательные матчи с рейтинговыми боями без ботов.

Отметим, что Google анонсировал специальную версию это «королевской битвы» для своего стримингового сервиса Stadia под названием PlayerUnknown’s Battlegrounds Pioneer Edition. Версия представляет собой стандартный PUBG вместе с Survivor Pass: Cold Front и эксклюзивными для Stadia скинами. Подписчики Stadia Pro смогут играть в игру бесплатно, для всех остальных пользователей стримингового сервиса она обойдется в $39,99. В итоге Stadia стала четвертой платформой для PUBG после PC, Xbox One и PS4, при этом игра будет поддерживать кроссплатформенный гейминг с консольными игроками.

Напомним, что недавно PUBG Corp. выпустил масштабное обновление в рамках нового седьмого сезона PlayerUnknown’s Battleground самым заметным нововведением которого стало возвращение обновленной карты Vikendi, которую убрали из ротации в предыдущем сезоне.

Источник: IGN, Polygon