Rage 2 выйдет весной 2019 года, разработкой занимаются id Software и Avalanche Studios, опубликован первый геймплейный трейлер

Как и было обещано, сегодня компания Bethesda опубликовала геймплейный трейлер, сроки выхода и другие подробности о новой игре Rage 2. Итак, сиквел необычного шутера с примесью гонок и ролевых элементов в постапокалиптическом сеттинге выйдет весной 2019 года на всех основных платформах, включая PC, PS4 и Xbox One.

Его разработкой занимаются такие зубры индустрии, как id Software (Doom, Quake, Wolfenstein) и Avalanche Studios (Just Cause, Mad Max, The Hunter). Скорее всего первая отвечает за создание открытого мира, а вторая — за стрелковую и гоночную часть. На официальном сайте уже открыт предзаказ, однако пока только для пользователей из США и Канады.

Создатели обещают разнообразие локаций, от «густых джунглей и болот до выжженных солнцем пустынь», а также разнообразные улучшения персонажей, оружия и средств передвижения. Bethesda отметила, что Rage 2 будет «больше чем шутером, больше чем открытым миром, это будет настоящая «вселенная стрельбы» (shooterverse)».

Официальный синопсис гласит, что в результате падения астероида погибает 80% населения Земли, после чего власть захватывают авторитарные правительства и кровожадные моторизованные банды. Главный герой Уокер — один из последних рейнджеров, которого грабят и оставляют умирать на пороге собственного дома. Теперь его главная цель — отомстить и принести свободу тем, кто в ней нуждается.

Больше новой информации Bethesda расскажет во время выставки E3 на сессии, запланированной на 10 июня 2018 года.

Источник: Bethesda