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Разработан робот, который берет кровь из вены не менее эффективно, чем медработники

Разработан робот, который берет кровь из вены не менее эффективно, чем медработники

Разработан робот, который берет кровь из вены не менее эффективно, чем медработники


Американские ученые провели первое практическое испытание робота для забора венозной крови у людей и ее последующего анализа. Эффективность устройства оказалась на уровне или даже выше эффективности медицинских работников, то есть, как минимум, сопоставимой с клиническими стандартами. Описание разработки опубликовано в журнале Technology.

Отметим, что венепункция, которая подразумевает введение иглы, как правило, в подповерхностную вену руки для взятия образца крови или проведения внутривенной терапии, является самой распространенной в мире клинической процедурой — в одних только США ее проводят свыше 1,4 млрд раз в год. Проблема в том, что иглу не всегда удается ввести с первого раза: согласно официальной статистике, медработники испытывают трудности при проведении венепункции у 27% пациентов, вены которых плохо просматриваются, у 40% пациентов, вены которых плохо прощупываются, и у 60% истощенных пациентов. При этом неудачные попытки введения иглы повышают вероятность травмирования вены, возникновения тромбоза, флебита и занесения инфекции. Более того, в некоторых случаях медики ввиду невозможности провести пункцию подповерхностной вены осуществляют прокалывание одной из крупных вен или артерий на теле пациента, что значимо повышает затраты на процедуру и связанные с ней риски.

Как следствие, неудачное введение иглы в вену на сегодняшний день является одной из основных причин травм у обратившихся к врачам пациентов. Вдобавок, усложненная процедура венепункции занимает у медиков больше времени — вплоть до одного часа, требует задействования большего числа медицинского персонала и обходится значимо дороже: согласно подсчетам, только в США дополнительные расходы, связанные с трудностями при проведении венепункции, оцениваются в $4 млрд в год.

Инновационный аппарат, разработанный американскими инженерами из Ратгерского университета, призван исправить ситуацию. Устройство состоит из двух основных частей. Первая — это манипулятор для взятия образцов крови путем введения иглы в вену руки, который определяет место для забора при помощи ультразвука и ИИ-алгоритмов. Вторая часть представляет собой модуль-анализатор на основе центрифуги для последующего анализа взятых образцов на месте сразу после их забора. При этом в дальнейшем авторы собираются адаптировать решение для проведения также других процедур, связанных с венепункцией, в частности, они планируют научить робота проводить периферическую венозную катетеризацию, центральную венозную катетеризацию и диализ.

На фото представлено роботизированное устройство для забора крови, разработанное инженерами из Ратгерского университета.

По сообщению ученых, в ходе первого клинического исследования, в котором принял участие 31 доброволец, устройство успешно справилось с венепункцией и взятием образца крови в 87% случаев, причем среди 25 «подопытных» с легкодоступными венами показатель успешности составил все 97%, что в целом «сопоставимо или даже превосходит клинические стандарты».

«Разработанное нами устройство потенциально может позволить медикам забирать образцы венозной крови стабильно быстро, безопасно, надежно и за один раз, что уменьшит общую болезненность процедуры и нивелирует риск возникновения осложнений, сопровождающих многократные попытки введения игры», — отметил ведущий автор разработки Джош Лейфаймер, специалист в сфере биомедицинской инженерии, докторант кафедры биомедицинской инженерии Школы инженерии при Ратгерском университете.

Авторы полагают, что их решение будет полезно повсеместно — и в кабинетах врачей, и в отделениях неотложной помощи, и даже в каретах скорой помощи. Сократив временные затраты, связанные с процедурой забора венозной крови и анализом взятых образцов, робот позволит медикам уделять больше внимания лечению пациентов и тем самым повысит эффективность их работы, убеждены инженеры. Впрочем, до воплощения этих планов в жизнь еще далеко — аппарат пока находится в разработке, и ему предстоит пройти еще множество подобных клинических испытаний.

Что касается планов на ближайшее будущее, то сейчас команда намерена заняться улучшением показателей успешного проведения роботом венепункции у пациентов с труднодоступными венами.

Источник: hightech.plus

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