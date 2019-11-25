Разработанная Eyesight Technologies автомобильная система в случае, если водитель решит закурить в салоне или поговорить по телефону во время езды, автоматически сообщит об этом «кому нужно»





Множество автомобильных аварий происходит из-за того, что водитель отвлекается на курение или проверку смартфона. Израильская компания Eyesight Technologies разработала систему мониторинга, которая призвана отучить автомобилистов от подобного поведения.

Как сообщает Digital Trends, в основе разработки лежат инфракрасные датчики, постоянно отслеживающие положение головы, частоту моргания и направление взгляда человека за рулем. Первая версия системы в основном использовалась, чтобы мониторить усталость водителя. Вторая, благодаря новым функциям, сможет понять, когда он курит или смотрит не на дорогу, а в экран мобильника.

По утверждению разработчиков, автопроизводители или владельцы автопарков, установившие систему на свои машины, смогут запрограммировать ту или иную реакцию на некорректное поведение водителя. Например, если закурит дальнобойщик, перевозящий топливо, или таксист, пользующийся служебным автомобилем, сигнал об этом сразу же отправится в транспортную компанию. В другом варианте система предупредит родителей, что их сын или дочь болтают за рулем по телефону.

Eyesight Technologies уже заключила контракт на поставку технологии с крупным автопроизводителем из США. Сумма сделки составила $15 млн, первые серийные авто с израильской технологией выйдут в 2021 году. В перспективе — поставки системы другим автомобильным компаниям, автопаркам, а также сервисам каршеринга и беспилотных такси (в последнем случае алгоритмы будут следить за поведением пассажира).

Напоследок отметим, что финансовый успех Eyesight Technologies может во многом обеспечить новая политика Евросоюза, власти которого предлагают с 2022 года оснастить все автомобили системами, беспрестанно мониторящими состояние водителей, способными в определенные моменты оповещать их о падающем уровне внимания, высоком уровне отвлеченности, сонливости и необходимости сосредоточиться на дороге. При этом в других странах также звучат призывы к подобным мерам.

Источник: hightech.plus