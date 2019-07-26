Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds сняли серию роликов The Worst Player in the World / «Худший игрок в мире»

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Похоже, разработчики «королевской битвы» PlayerUnknown’s Battlegrounds не намерены сдаваться под натиском Fortnite и всерьез решили подстегнуть интерес к своему проекту. Так, на этой неделе вышло серьезное обновление графики и баланса, а также новый «боевой пропуск», после чего команда PUBG сняла серию юморных видео The Worst Player in the World / «Худший игрок в мире».

Пока на youtube-канале игры вышло всего шесть коротких роликов длительностью менее минуты, однако их просмотр наверняка поднимет настроение тем, кто скучает во время пятничного обеденного перерыва:





















Напомним, что весной текущего года анонимный миллионер решил устроить «Королевскую битву» в реальной жизни, собрав 100 претендентов на частном острове — последний «выживший» должен получить $130 тыс. По итогам 2019 года PlayerUnknown’s Battlegrounds стала игрой года по версии премии Steam Awards 2018.

P.S. По 30 июля на PUBG действует 50% скидка в Steam — вместо 474 грн она стоит всего 237 грн.

Источник: PUBG