Разработчиков приложения-контрацептива Natural Cycles для защиты от нежелательной беременности обвинили в 37 случайных зачатиях

Компания-разработчик приложения Natural Cycles, сертифицированного в ЕС для использования в качестве контрацептивного средства, оказалась в центре скандала после того, как по меньшей мере 37 женщин из числа пользовательниц сервиса, сообщили о нежелательной беременности. Об этом инциденте сообщает шведское издание SVT.

По данным издания, об этой проблеме деликатного характера стало известно после того, как Южная больница Стокгольма (Södersjukhuset, SÖS), являющаяся одной из самых крупных медицинский учреждений столицы, сообщила шведскому регулятору MPA о том, что 37 женщин обратились в клинику, чтобы сделать аборт. По словам пациентов, все они в качества средства контрацепции использовали приложение Natural Cycles.

ПО Natural Cycles, позиционируемое разработчиком в качестве безвредной альтернативы гормональным контрацептивам, использует умные алгоритмы, чтобы определить наступление у женщины овуляции, когда существует наивысшая вероятность зачатия, на основании изменений температуры тела. Отметим, что температуру тела приложение не меряет, ее надо вносить в приложение вручную. ПО определяет, нужно ли паре предохраняться в конкретный день, и при необходимости предлагает альтернативные средства контрацепции.

В сообщении The Verge компания Natural Cycles заявила, что пока не получала от больницы ни одного сообщения о нежелательной беременности из-за ее продукта и готова предоставить MPA любую информацию по каждому отдельному случаю. Кроме того, Natural Cycles вместе с медицинским отделом начала собственное внутренне расследование.

В своем официальном заявлении разработчик подчеркнул, что ни одно средство контрацепции в мире не дает 100% защиты и что риск нежелательной беременности существует всегда. Разработчик напоминает, что по шкале Pearl Index Natural Cycles имеет индекс 7, что подразумевает надежность на уровне 93%. Также Natural Cycles отмечает, что при нынешней популярности приложения упомянутые в СМИ цифры не должны удивлять, они вполне согласуются с заявленными показателями, что еще раз доказывает эффективность ПО.

К настоящему времени у приложения Natural Cycles насчитывается более 700 тыс. пользовательниц по всему миру. Приложение является платным, стоимость подписки составляет 6,99 фунтов стерлингов (около $8,7) в месяц. К слову, приложение предназначено для использования лицами женского пола, достигшими 18-летнего возраста. Тем, кто младше, разработчики советуют рассмотреть другую форму контрацепции.

Источник: The Verge