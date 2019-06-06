Релиз Pokémon Sword и Pokémon Shield на платформе Nintendo Switch состоится 15 ноября

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Во время 15-минутной презентации Nintendo Direct состоялся анонс первых игр восьмого поколения серии про покемонов для Nintendo Switch – Pokémon Sword и Pokémon Shield, которые выйдут 15 ноября текущего года. Вместе с датой релиза разработчики сообщили некоторые подробности о самих играх.

Действия в Pokémon Sword и Shield будут проходить в новом регионе Галар (Galar) с различными зонами, городами, лесами, лугами, горами и конечно же покемонами. Среди них – эволюционировавшие Grookey, Scorbunny и Sobble, которые станут частью совершенно новой истории, и новички Wooloo, Gossifleur, Drednaw и Corvniknight.

У Pokémon Sword и Shield будет новая функция под названием Dynamax, которая делает покемонов великанами. Игроки смогут объединяться по четыре в так называемых рейд-битвах, что по сути похоже на то, что предлагает Pokémon Go.

Поклонники серии игр про покемонов уже могут сделать предварительный заказ на специальный релиз, включающий Pokémon Sword и Shield с участием легендарных покемонов Zacian и Zamazenta.

Источник: Polygon