Режиссер ремейка «Короля льва» показал единственный реальный момент в фильме

«Это единственный настоящий кадр в «Короле льве». И еще есть 1490 других, нарисованных специалистами по графике и художниками.

Я добавил в фильм лишь один настоящий момент, который мы действительно сняли в Африке, чтобы проверить, заметит ли кто-нибудь разницу.

Это первый кадр сцены, с которой начинается [композиция] ‘Цикл жизни'».