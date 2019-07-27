Режиссер ремейка «Короля льва» показал единственный реальный момент в фильме
Режиссер Джон Фавро рассказал в Instagram, что в его «Короле льве» есть всего один момент с настоящей африканской природой:
«Это единственный настоящий кадр в «Короле льве». И еще есть 1490 других, нарисованных специалистами по графике и художниками.
Я добавил в фильм лишь один настоящий момент, который мы действительно сняли в Африке, чтобы проверить, заметит ли кто-нибудь разницу.
Это первый кадр сцены, с которой начинается [композиция] ‘Цикл жизни'».
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This is the only real shot in #TheLionKing. There are 1490 rendered shots created by animators and CG artists. I slipped in one single shot that we actually photographed in Africa to see if anyone would notice. It is the first shot of the movie that begins The Circle of Life.
В комментариях к посту пользователи выразили свое восхищение реализмом графики в фильме.
Источник: DTF