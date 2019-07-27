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Режиссер ремейка «Короля льва» показал единственный реальный момент в фильме

Режиссер ремейка «Короля льва» показал единственный реальный момент в фильме

Режиссер ремейка «Короля льва» показал единственный реальный момент в фильме


Режиссер Джон Фавро рассказал в Instagram, что в его «Короле льве» есть всего один момент с настоящей африканской природой:

«Это единственный настоящий кадр в «Короле льве». И еще есть 1490 других, нарисованных специалистами по графике и художниками.

Я добавил в фильм лишь один настоящий момент, который мы действительно сняли в Африке, чтобы проверить, заметит ли кто-нибудь разницу.

Это первый кадр сцены, с которой начинается [композиция] ‘Цикл жизни'».

В комментариях к посту пользователи выразили свое восхищение реализмом графики в фильме.

Источник: DTF

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