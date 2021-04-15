Riot Games планирует запустить League of Legends Cinematic Universe и уже нанимает руководителей подразделений сериалов и фильмов





Количество экранизаций комиксов и видеоигр уже зашкаливает, однако в этом перечне наверняка найдется место для еще одной кинофраншизы на основе игрового мира League of Legends. По крайней мере именно так посчитали в руководстве Riot Games, начав поиски глав подразделений Live Action TV и Live Action Film.

Как понятно из описания вакансий, LoL Cinematic Universe не собирается ограничиваться только фильмами, но наверняка начнет развитие киновселенной именно с них (по крайней мере, если будет брать пример с наиболее успешной в коммерческом плане Marvel Cinematic Universe).





От претендентов на вакансии Global Head of Live Action TV и Global Head of Live Action Film требуется глубокое понимание индустрии кино, тесное знакомство со звездными актерами, сценаристами, режиссерами и продюсерами, опыт работы с фантастическими и фэнтезийными проектами, а также как минимум восьмилетний опыт работы.

Отметим, что у ряда игроков при взгляде на качественные синематики Riot Games уже давно назревает вопрос о том, почему в компании не начали работать над собственной киновселенной раньше. Также отметим, что помимо игры League of Legends компания успешно вывела на музыкальный рынок виртуальную K-Pop группу K/DA.





Источник: IGN