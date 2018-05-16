Роберт Дауни-младший снимет документальный сериал об искусственном интеллекте для сервиса YouTube Red

Радует, что не все голливудские актеры думают только о гонорарах. К примеру, Роберт Дауни-младший решил потратить часть своего весьма недешевого времени (он один получил половину совокупного гонорара всех актеров, занятых в последних Мстителях) на весьма благое дело — популяризацию высоких технологий. Вместе со своей женой и продюсером Сюзан Дауни актер снимет документальный сериал, посвященный искусственному интеллекту.

Сериал выйдет на платной платформе YouTube Red уже в следующем году и будет состоять из восьми серий длительностью час каждая. Название для проекта еще не придумано, однако его создатели уже рассказали, что Роберт Дауни-младший исполнит роль ведущего и озвучит закадровые пояснения к материалу. В сериале появятся ученые, исследователи, философы и другие эксперты, связанные с технологиями искусственного интеллекта.

В YouTube Red отметили, что планируют показать, как ИИ меняет образ жизни и работы человечества сейчас и попытаются спрогнозировать, к чему развитие по-настоящему умных систем приведет в будущем. Съемками и продюсированием сериала займется собственная компания Роберта Дауни-младшего Team Downey.

Отметим, что это не первый случай, когда данный актер интересуется высокими технологиями — в свое время именно он настоял, чтобы в гараже Тони Старка появился электромобиль Tesla Roadster, а позже в шутку предложил озвучить реплики цифрового помощника, который Марк Цукерберг собрался интегрировать в свой умный дом.

Источник: The Verge