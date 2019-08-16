ROBOpilot, который представляет собой механический аналог пилота-человека, совершил первый полет





Исследовательская лаборатория ВВС США провела первые летные испытания системы ROBOpilot, позволяющей с минимальными усилиями переоборудовать легкий самолет в беспилотный летательный аппарат. Система использует механические актуаторы для воздействия на органы управления, поэтому потенциально ее можно использовать почти на любом самолете.

Отметим, что беспилотные летательные аппараты имеют множество преимуществ перед пилотируемыми. Например, они позволяют тестировать новое авиационное оборудование или выполнять боевые вылеты без опасности для пилота. Вместе с тем, обычно БПЛА создаются «с нуля», что подразумевает, что самолет либо вовсе не имеет кабины и органов управления, либо в его конструкцию вносятся серьезные изменения, что значительно повышает стоимость модификации и не дает использовать транспортное средство в пилотируемом режиме.

Исследовательская лаборатория ВВС США разработала систему ROBOpilot, позволяющую переоборудовать обычные легкие самолеты в беспилотники таким образом, чтобы в случае надобности аппарат можно было снова быстро превратить в пилотируемый. Система располагается в кабине пилотов и устанавливается на крепления для кресел. Она состоит из множества актуаторов, подключенных к органам управления, в том числе штурвалу и педалям.

Данные с приборной панели считываются с помощью нескольких камер и алгоритмов компьютерного зрения. Это позволяет системе проводить автономные взлет, посадку и крейсерский полет. Стоит уточнить, что разработчики не раскрывают, каким образом происходит посадка и используется ли для этого курсо-глиссандная система или компьютерное зрение для распознавания взлетно-посадочной полосы. Известно лишь, что в составе решения есть приемник GPS и инерциальный измерительный блок, но этих датчиков недостаточно для надежной посадки.

9 августа 2019 года разработчики провели первый полет самолета Cessna 206, оборудованного системой ROBOpilot. Во время полета самолет провел в воздухе два часа, а затем успешно совершил посадку на военном полигоне Дагвей в штате Юта.

Ранее ROBOpilot успешно прошел испытания в профессиональном учебном симуляторе RedBird FMX.

Источник: N+1