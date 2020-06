Rockstar Games временно закрыла доступ к GTA Online и Red Dead Online в знак поддержки протестного движения Black Lives Matter

Только вчера мы написали о том, что Epic Games перенесли старт нового сезона Fortnite из-за массовых протестов в США, как сегодня об аналогичном шаге объявили в Rockstar Games. Разработчики популярнейших серий Grand Theft Auto и Red Dead Redemption объявили, что временно отключают онлайн-режим данных игр в знак поддержки движения Black Lives Matter и чтобы «почтить наследие Джорджа Флойда», погибшего во время задержания полицией в США.

Соответствующее заявление геймстудия разместила в официальном twitter:

Following the memorial, we hope you will join us in further honoring the many victims of America’s racial injustices by supporting their families, black-owned businesses, those marching on the streets, and coalitions through the organizations listed here: https://t.co/yIQu2R1pJb

— Rockstar Games (@RockstarGames) June 4, 2020