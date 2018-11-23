«Роскосмос» признал, что США потратили на МКС в десятки раз больше денег, чем Россия

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Россия за все время существования Международной космической станции (МКС) потратила на проект менее 10 миллиардов долларов, в то время как США израсходовали более 100 миллиардов. Об этом рассказал руководитель Научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев.

«В итоге получилось, что на сегодняшний день США потратили на МКС свыше 100 миллиардов долларов с учетом дорогостоящих полетов шаттлов. Россия — меньше 10 миллиардов долларов», — сказал Коптев.

Кроме того, руководитель НТС заявил, что при создании МКС «Россия пыталась экономить на всем».

Напоследок отметим, что по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «соотношение бюджета NASA на 2018-2019 годы по отношению к Федеральной космической программе России составляет 14,8 раза». Кроме того, Рогозин отметил, что «производственные фонды Роскосмоса сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%».

Источник: Lenta.ru