«Роскосмос» признал, что США потратили на МКС в десятки раз больше денег, чем Россия
Россия за все время существования Международной космической станции (МКС) потратила на проект менее 10 миллиардов долларов, в то время как США израсходовали более 100 миллиардов. Об этом рассказал руководитель Научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев.
«В итоге получилось, что на сегодняшний день США потратили на МКС свыше 100 миллиардов долларов с учетом дорогостоящих полетов шаттлов. Россия — меньше 10 миллиардов долларов», — сказал Коптев.
Кроме того, руководитель НТС заявил, что при создании МКС «Россия пыталась экономить на всем».
Напоследок отметим, что по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «соотношение бюджета NASA на 2018-2019 годы по отношению к Федеральной космической программе России составляет 14,8 раза». Кроме того, Рогозин отметил, что «производственные фонды Роскосмоса сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%».
Источник: Lenta.ru
- Функционально-грузовой блок «Заря», ставший первым элементом МКС, запущен 20 ноября 1998 года. Станция создана США и Россией при участии Японии, ЕС и Канады.