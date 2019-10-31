С 1 ноября нардепы будут регистрироваться в Верховной Раде только в электронной форме

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С пятницы, 1 ноября, Верховная Рада отказывается от бумажной регистрации на заседания. Теперь нардепы будут подтверждать свое присутствие с помощью собственной карточки. Об этом в соцсети Facebook написал народный депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук.

«С завтрашнего дня мы отказываемся от бумажной регистрации на утренние и вечерние заседания. Теперь регистрация будет происходить с помощью собственной карточки и нажатием кнопки «за». Вот такая небольшая новость в контексте диджитализации», — указал нардеп.

З завтрашнього дня ми відмовляємося від паперової реєстрації на ранкові та вечірні засідання.Тепер реєстрація… Опубліковано Yuriy Kamelchuk Четвер, 31 жовтня 2019 р.

Отметим, что свое согласие на внедрение данной системы Верховная Рада дала 16 октября, поддержав законопроект №1035-2 о внесении изменений в Регламент ВР

Любопытно, что в случае если депутат «забудет» предварительно зарегистрироваться, однако впоследствии примет участие в голосовании с помощью электронной системы, он автоматически будет считаться зарегистрированным.

Источник: УНИАН