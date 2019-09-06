Skoda разработала электрический велосипед без традиционных педалей

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Skoda представила концепт городского электрического велосипеда Klement. Как сообщает New Atlas, модель, которую от конкурентов отличает необычная схема управления, подразумевающая, среди прочего, отсутствие традиционных педалей, напоминает гибрид скутера, велосипеда и электрического мотоцикла.

Вместо педалей у Klement пара подножек. Если наклонить их вперед, велосипед ускорится. Если назад — начнет рекуперативно тормозить. Если наклонить их назад до упора, на переднем колесе включится гидравлический дисковый тормоз, оборудованный антиблокировочной системой.

На руле привычных средств управления нет — ни ручки газа, ни тормозов. Лишь маленькие кнопки для подачи звукового сигнала, включения поворотников и фар. Чтобы получить больше информации, например, узнать скорость или остаток заряда аккумулятора, нужно закрепить на раме у руля смартфон с открытым приложением.

Электровелосипед приводится в движение электромотором мощностью 5,4 л. с., который позволяет развивает скорость до 45 км/ч. Две сменные литий-ионные батареи емкостью 1,25 кВт*ч обеспечивают запас хода в 62 км. Весит Klement всего 25 кг.

Пока сложно сказать, насколько удобен Klement на практике. Тем не менее, сама идея «гибрида» между скутером и электровелосипедом выглядит перспективно, указывает New Atlas. По мнению издания, именно такие транспортные средства могут стать реальной альтернативой занимающим много места автомобилям в городах будущего.

Источник: hightech.plus