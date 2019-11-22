Slack обвинила Microsoft в плагиате рекламного ролика
Компания Slack опубликовала в Twitter видео со сравнением собственной рекламы с роликом от своего конкурента — корпоративного мессенджера Microsoft Teams.
Рекламное видео Slack под названием Frontiers была опубликовано в апреле 2019 года, а похожее видео Microsoft появилось в ноябре 2019 года. На обоих роликах запечатлены перекатывающиеся шары, которые оставляют следы и иногда сталкиваются, что символизирует коммуникацию. Щепетильную ситуацию Slack описала мемом «Окей, бумер».
ok boomer pic.twitter.com/NB617NDFLV
— Slack (@SlackHQ) November 21, 2019
Напоследок отметим, что аудитория корпоративного мессенджера Teams в ноябре этого года превысила 20 млн пользователей в день. Аудитория Slack в октябре составляла 12 млн человек ежедневно.
Источник: VC