Slack обвинила Microsoft в плагиате рекламного ролика

Компания Slack опубликовала в Twitter видео со сравнением собственной рекламы с роликом от своего конкурента — корпоративного мессенджера Microsoft Teams.

Рекламное видео Slack под названием Frontiers была опубликовано в апреле 2019 года, а похожее видео Microsoft появилось в ноябре 2019 года. На обоих роликах запечатлены перекатывающиеся шары, которые оставляют следы и иногда сталкиваются, что символизирует коммуникацию. Щепетильную ситуацию Slack описала мемом «Окей, бумер».