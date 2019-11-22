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Slack обвинила Microsoft в плагиате рекламного ролика

Slack обвинила Microsoft в плагиате рекламного ролика

Slack обвинила Microsoft в плагиате рекламного ролика


Компания Slack опубликовала в Twitter видео со сравнением собственной рекламы с роликом от своего конкурента — корпоративного мессенджера Microsoft Teams.

Рекламное видео Slack под названием Frontiers была опубликовано в апреле 2019 года, а похожее видео Microsoft появилось в ноябре 2019 года. На обоих роликах запечатлены перекатывающиеся шары, которые оставляют следы и иногда сталкиваются, что символизирует коммуникацию. Щепетильную ситуацию Slack описала мемом «Окей, бумер».

Напоследок отметим, что аудитория корпоративного мессенджера Teams в ноябре этого года превысила 20 млн пользователей в день. Аудитория Slack в октябре составляла 12 млн человек ежедневно.

Источник: VC

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