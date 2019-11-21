SoftBank и ICE Robotics представили робота-уборщика Whiz

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Компания SoftBank выпустила нового робота-уборщика для североамериканского и азиатского рынков. Как сообщает New Atlas, устройство под названием Whiz, разработанное совместно с гонконгскими инженерами из ICE Robotics, предназначено для использования в больших помещениях, таких как аэропорты и отели, а также в студенческих кампусах.

В основе Whiz лежит операционная система BrainOS, которая может хранить информацию о 600 маршрутах уборки. Чтобы добавить новый трек в память робота, достаточно один раз вручную убрать то или иное помещение с его помощью.

Встроенная система компьютерного зрения позволяет Whiz избегать препятствий и пылесосить в том числе непосредственно около стен. Столкнувшись с непреодолимой преградой, робот пошлет персоналу сообщение с просьбой о помощи. Проверить состояние робота можно удаленно, через облачный сервис.

Максимальная скорость робота составляет 1,8 км/ч, а заряда аккумулятора хватает на три часа. Этого достаточно, чтобы убрать площадь в 1394 квадратных метра, что эквивалентно трем баскетбольным площадкам. Вместимость бортового пылесборника — 4 литра. Весит агрегат 35 кг.

Whiz распространяется по подписке, цена — от $499 долларов в месяц. Аппарат уже можно встретить в Международном аэропорту Цинциннати.

По словам разработчиков, преимущество использования Whiz состоит в том, что он позволяет автоматизировать до трети процесса уборки, благодаря чему имеющийся клининговый персонал сможет уделять больше внимания труднодоступным местам, требующим ручной чистки, а кроме того, робот способен выполнять свою работу на стабильно высоком уровне вне зависимости от времени суток и загруженности.

Источник: hightech.plus