Sony набирает инженеров для разработки VR-шлема следующего поколения (но это может быть не PSVR2)





Компания Sony разместила на японском сайте вакансию инженера, который должен будет работать над VR-шлемом следующего поколения. Так как вакансию размещена от имени Sony Corporation, а не игрового подразделения Sony Interactive Entertainment, речь может идти не о новой модели шлема виртуальной реальности PlayStation VR для игровой консоли, а о более универсальном устройстве.

В описании вакансии указано, что Sony собирает команду из 15 инженеров, которые будут работать над разработкой компактного и легкого корпуса с отводом тепла и оптической системы шлема виртуальной реальности следующего поколения. Также упоминается временной промежуток в пять лет, на протяжении которого будет проходить разработка новинки.

Отметим, что в Sony уже подтвердили, что новая игровая консоль PlayStation 5 будет поддерживать шлем виртуальной реальности первого поколения PlayStation VR (PSVR). Это, как минимум, означает, что японская компания не собирается прекращать развивать направление виртуальной реальности. Если же новая разработка будет совместима не только с игровыми приставками PlayStation, но и с ПК, то любители VR-игр смогут получить альтернативу Oculus Rift, Valve Index, HTC Vive и др.

В прошлом году Sony заявила, что ожидает кардинальных изменений гарнитуры PlayStation VR на протяжении следующих 10 лет, на тот момент компания продала 4,2 млн гарнитур PSVR.

Источник: IGN