Создатели «Темного рыцаря»: в сцене с карандашом не было компьютерной графики

Десять лет назад в прокат вышла картина Кристофера Нолана «Темный рыцарь» (The Dark Knight). Одной из самых запоминающихся сцен фильма стал «трюк с карандашом», который Джокер выполнил во время встречи с преступниками, вознамерившимися объединиться для победы над Бэтменом.

Напомним, что в ходе сценки Джокер достал карандаш из кармана и воткнул в стол. Затем один из бандитов подошел и попытался схватить безумца. Тогда главный злодей фильма резко ударил гангстера головой об стол, и карандаш «исчез» — по сценарию, вошел в мозг преступника через глазницу.

В интервью, приуроченному к юбилею картины, авторы фильма поделились подробностями этой сцены. По словам супервайзера по визуальным эффектам Ника Дэвиса (Nick Davis), изначально даже режиссер Кристофер Нолан предполагал, что карандаш можно будет добавить на стадии пост-продакшена с помощью компьютерной графики.

«Не очень сложно создать компьютерный карандаш, вставить его в сцену и заставить исчезнуть в определенный момент. Однако мы снимали для IMAX, для больших, огромных, гигантских экранов. Поэтому по возможности старались не использовать визуальные эффекты без необходимости. Ведь в «цифре» вы никогда не сможете воссоздать достаточно правдоподобную IMAX-картинку», — отметил Дэвис.

В конечном счете от компьютерной графики было решено отказаться. Каскадер и исполнитель роли того самого пострадавшего бандита Чарльз Джерман (Charles Jarman) рассказал, что карандаш был настоящим и втыкался в стол по-настоящему — перед ударом каскадер смахивал его быстрым движением правой руки.

По словам Джермана, съемки «трюка» проходили в течение 2 дней и заняли 22 дубля, в ходе которых съемочная группа пробовала использовать различные столы. Предварительно актеры выполнили несколько пробных дублей с меньшей скоростью, чтобы убедиться, что Джерман успеет убрать карандаш.

«Было страшновато, потому что карандаш реально торчал из стола. Если бы по какой-то причине я не успел правильно сработать рукой, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Разве что через спиритическое блюдечко», — поведал актер.

Джерман вспоминает, что во время этих 22 дублей Хит Леджер минимум трижды отправлял его в нокаут — настолько сильным был удар об стол. Но из роли Джокера актер вышел лишь один раз: после первого нокаута он склонился над каскадером и спросил, как тот себя чувствует.

«Леджер был настоящим профи. В помещение, где происходили съемки, он заходил уже вжитым в роль. Покидал помещение он тоже будучи Джокером. За все время, пока мы снимали эту сцену, мы ни разу не видели Леджера вне своего персонажа. Лишь в конце, когда съемка была завершена, он вышел из своей роли и пожал всем руки», — заметил Джерман.

Также каскадер рассказал, что после съемок сцены с карандашом у него на лбу образовалась двухсантиметровая шишка.

Источники: Vulture, DTF