Space Shuttle и альтернативные 80-е. Вышел тизер продолжения «Ради всего человечества» / For All Mankind для Apple TV+





Фантастический сериал «Ради всего человечества» / For All Mankind вошел в стартовую линейку стримингового сервиса Apple TV+ и был продлен на второй сезон еще до премьеры шоу. Сейчас же вышел тизер-трейлер продолжения альтернативной истории покорения космос Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“»), в которой СССР первым отправил человека на Луну.

Действие второго сезона будет происходить в 80-х годах прошлого века, то есть десять лет спустя после финала первого. И поэтому появление в тизере Space Shuttle, который тогда был жемчужиной NASA, не вызывает никакого удивления. Напряженность в отношениях с Советским Союзом, однако, не улучшилась — тизер недвусмысленно намекает на повышение геополитической напряженности между США и СССР в разрезе космического противостояния.

Юэль Киннаман («Видоизменённый углерод»), Сара Джонс («Алькатрас») и Майкл Дорман («Патриот») вернутся к своим ролям.

Дата премьеры второго сезона For All Mankind, увы, пока не сообщается. Но тизер явно намекает, что слишком долго ждать не придется.

Источник: Apple TV