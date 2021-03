SpaceX сегодня попытается запустить Starship SN11 на 10 км [Обновлено: сегодня запуска не будет]

Вечер пятницы перестает быть томным — Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало зеленый свет на летные испытания Starship SN11 и сегодня SpaceX попытается провести очередные высотные летные испытания. Подходящее стартовое окно для запуска откроется в 19:00 по Киеву и желающие смогут вместе с нами следить за испытаниями в реальном времени.

Обновлено: Дорога разблокирована и жителям разрешили вернуться в Бока-Чика; сегодня запуска не будет. Предположительно, причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия.

Testing has concluded for today's window. The road has reopened.

— Starship Updates — Boca Chica (@op_boca) March 26, 2021