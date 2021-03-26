SpaceX сегодня попытается запустить Starship SN11 на 10 км [Обновлено: сегодня запуска не будет]

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Вечер пятницы перестает быть томным — Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало зеленый свет на летные испытания Starship SN11 и сегодня SpaceX попытается провести очередные высотные летные испытания. Подходящее стартовое окно для запуска откроется в 19:00 по Киеву и желающие смогут вместе с нами следить за испытаниями в реальном времени.

Обновлено: Дорога разблокирована и жителям разрешили вернуться в Бока-Чика; сегодня запуска не будет. Предположительно, причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия.

Testing has concluded for today's window. The road has reopened. — Starship Updates — Boca Chica (@op_boca) March 26, 2021

Пару часов назад SpaceX успешно провела вторые предполетные огневые испытания SN11 — во время первых огневых испытаний один из трех двигателей Raptor был поврежден и инженерам пришлось провести замену. Сегодняшний тестовый соло-прожиг двигателя Raptor с инвентарным номером SN46 прошел успешно, и сейчас SpaceX готовится к очередным атмосферным летным испытаниям.

Сегодня Starship SN11 должен повторить программу атмосферных испытаний, которую проходили SN10 и SN9 — то есть, подняться на высоту в 10 км, совершить управляемый спуск бортом вниз с помощью аэродинамических рулей с последующим маневром «belly flop» с разворотом хвостом вниз и мягкой посадкой. В Starship SN11 инженеры внесли необходимые улучшения, чтобы тот не повторил судьбу Starship SN10, чьи испытания закончились успешной посадкой и взрывом после нее.

Как всегда, официальная прямая трансляция испытаний от SpaceX начнется за пару минут до старта (добавим окно трансляции, как только она начнется). Пока же можно следить за подготовкой к запуску на площадке в Бока-Чика посредством неофициальных стримов. Один из самых популярных западных YouTube-каналов, круглосуточно ведущих наблюдение за разработкой Starship — NASASpaceflight.

Трансляция запуска Starship SN11 от NASASpaceflight (на английском языке)

В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship уже в июле, а на 2023 год запланирована первая пилотируемая миссия Starship — в путешествие вокруг Луны отправится туристическая делегация во главе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой.