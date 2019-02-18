Специалисты Ubisoft совместно с Mozilla разрабатывают помощника программиста на основе ИИ

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Разработчики видеоигр Ubisoft совместно с компанией Mozilla разрабатывают помощника программиста на базе искусственного интеллекта. Проект получил название Clever-Commit.

Как сообщается, задача обученного на «тоннах» кода с ошибками и исправлениями ИИ-ассистента заключается в том, чтобы предсказать, приведут ли изменения кода к появлению неполадок при сборке новой версии ПО. Другими словами, Clever-Commit выявляет паттерны, которые ранее уже оборачивались нестабильной работой, и предупреждает программиста о потенциальных багах.

По словам Ubisoft, система уже внесла свой вклад в ход создания AAA-тайтлов.

«Clever-Commit отслеживает 6 ошибок из 10, сокращает время работы по их поиску на 20%, а также экономит деньги — своевременное исправление ошибок на этапе разработки обходится дешевле, чем после релиза — и спасает репутацию», — утверждают игроделы.

Не менее лестно об ИИ отзываются и в Mozilla. Разработчики Firefox подчеркивают, что новая версия браузера выходит каждые 6-8 недель и обычно вмещает около 8000 новых строк кода на разных языках — JavaScript, C++, Rust.

«Устранение багов отнимает кучу времени и ресурсов», — говорят в Mozilla.

По их мнению, Clever-Commit позволит разработчикам уделять больше времени внедрению новых функций и созданию нового кода, а не чистке старого, а также выдавать на-гора более стабильные версии браузера.

Интересно, что поначалу в Mozilla намерены прибегать к использованию ИИ исключительно на этапе code-review, однако если решение окажется достаточно эффективным, его сделают неотъемлемой частью и других производственных процессов.

Источник: hightech.plus