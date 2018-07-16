Спустя 10 лет на экраны выйдет сиквел Zombieland с полным актерским составом оригинала

Похоже, что в ближайшие годы нас ожидает целая россыпь ностальгических продолжений некогда любимых фантастических фильмов. В данный момент в недрах голливудских студий снимают и монтируют такие долгожданные сиквелы, как «Терминатор», «Робокоп», «Хищник», а на выходных стало известно, что спустя 10 лет после выхода оригинальной картины на продолжение подписался полный актерский состав интереснейшего Zombieland.

Искреннее убеждение редакции ITC.UA заключается в том, что каждый настоящий гик должен любить не только «Звездные Войны» и «Властелина Колец», но и в обязательном порядке фильмы про зомби. Ну, а после того, как вы пересмотрели все оригинальные и переснятые фильмы создателя жанра зомби-хоррора Джорджа Ромеро и сериал «Ходячие мертвецы», на ум приходят разве что «Зомби по имени Шон» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд».

Как сообщает издание Entertainment Weekly, компания Sony Pictures окончательно утвердила съемки фильма Zombieland 2. В сиквеле снимутся все главные герои в исполнении Джесси Айзенберга, Эммы Стоун, Вуди Харрельсона и подросшей Эбигейл Бреслин. Режиссером выступит автор оригинальной ленты Рубен Флейшер, который за истекшую декаду успел снять «Успеть за 30 минут», «Охотники на гангстеров» и в данный момент снимает «Венома» с Томом Харди в главной роли.

Съемки Zombieland 2 стартуют в январе следующего года, а премьера предварительно назначена на октябрь 2019 года, чтобы успеть к 10-летнему юбилею первой ленты, который вышел в кинотеатрах 2 октября 2009 года. Сценарий напишут авторы оригинального фильма Пол Верник и Ретт Риз, который отметился в обеих частях Дедпула. Бюджет картины не озвучивается, но по данным Hollywood Reporter он будет однозначно выше, чем $24 млн оригинала, собравшего в прокате более $100 млн.

Источник: Entertainment Weekly