Спутник-уборщик RemoveDEBRIS успешно загарпунил макет космического мусора

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Спутник RemoveDEBRIS завершил второй этап тестирования систем, предназначенных для сбора космического мусора и свода его с орбиты. Во время испытаний устройство успешно захватило тренировочный муляж с помощью гарпуна.

Как сообщается, роль макета космического мусора выполняла стенка корпуса спутника формата CubeSat, имитирующая реальный спутник. Она была размещена от RemoveDEBRIS на расстоянии 1,5 м. В ходе испытания «космический мусорщик» выстрелил гарпуном со скоростью 20 метров в секунду и успешно «поразил» цель, зацепив ее.

Отметим, что ранее команда миссии протестировала другие экспериментальные системы RemoveDEBRIS. В сентябре спутник-уборщик успешно поймал имитатор космического мусора в выпускаемую сеть, а в октябре проверил систему слежения, отследив перемещения выпущенного им же небольшого спутника с помощью лидара и камеры (оба тестовых макета впоследствии сгорели в атмосфере).

В марте должен состояться последний этап пробной миссии, в ходе которого спутник развернет тормозной парус. Предполагается, что парус сведет RemoveDEBRIS с орбиты, после чего устройство сгорит в атмосфере.

Источник: N+1