США, Россия и Китай — страны-лидеры по количеству космического мусора

Как сообщает Business Insider, ссылаясь на данные Space-Track.org, самое большое количество мусора принадлежит США, России (в том числе — как правопреемнику СССР) и КНР.

На первом месте по количеству космического мусора расположились США: сейчас на околоземной орбите находится 3 999 единицы космического мусора, созданного в Америке. Совсем немного от них отстает Россия (3961 обломков), но по общему количеству объектов на земной орбите (с учетом корпусов ракет и действующих спутников) Россия удерживает первое место (6515 у России и 6211 у США). На третьем месте по весомости вклада в загрязнение орбиты находится Китай, у которого из 3,839 единиц космических объектов — 3,457 тысячи единиц мусора.

Интересного, что большая часть китайского космического мусора (2 300 обломков) образовалось в результате испытания противоспутникового оружия в 2007 году

За тройкой лидеров с большим отставанием следуют Франция, Япония, Индия и Европейское космическое агентство. Общее число объектов на орбите (как работающих спутников, так и мусора) у них ненамного превышает тысячу.

Ученые предупреждают, что загрязнение ближнего космоса может привести к так называемому синдрому Кесслера, когда из-за огромного количества мусора на орбите не будет возможности размещать какие-либо космические аппараты. При этом, по данным экспертов, в ближайшие десять лет количество мусора вырастет в два раза.

«Уже многие космические государства пришли к выводу, что их мусор создает риски в том числе и их собственным проектам», — говорит Билл Айлор, космический инженер из некоммерческой организации Aerospace Corporation.

Кроме того, через 20–25 лет мусор может начать падать на Землю, и, по подсчетам исследователей, космический сор, в случае его одномоментного падения на поверхность, способен всего за одну минуту уничтожить целый город.

Также специалисты акцентировали внимание на том, что скорость перемещения мусора на орбите может достигать нескольких тысяч миль в час, в связи с чем любое столкновение двух и более обломков, которое приведет к появлению новых неконтролируемых объектов, несущихся на высокой скорости, может представлять серьезную угрозу для действующих космических аппаратов.

Напоследок отметим, что в настоящее время мусор на околоземной орбите не убирается.