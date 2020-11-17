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«Старая гвардия снова в строю»: Сталлоне снимется в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна, а Шварценеггер — в сериале о шпионах для Netflix

«Старая гвардия снова в строю»: Сталлоне снимется в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна, а Шварценеггер — в сериале о шпионах для Netflix

«Старая гвардия снова в строю»: Сталлоне снимется в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна, а Шварценеггер — в сериале о шпионах для Netflix


На прошлой неделе мы обсуждали особенности кинокарьеры бывшего героя боевиков Брюса Уиллиса, который в последние годы снимается в откровенно проходных проектах. Как своеобразный ответ утверждению, что «старая гвардия» уже не вытягивает современные проекты, приведем новости о двух других героях боевиков прошлого столетия — Сильвестре Сталлоне и Арнольде Шварценеггере. Кстати, Брюс Уиллис чуть ли не на десять лет моложе своих оппонентов (Уиллису 65 лет, Шварценеггеру — 73 года, Сталлоне — 74 года), так что оправдать свои провалы возрастом не получится.

Сильвестр Сталлоне за последние десять лет снялся в нескольких более-менее успешных франшизах, включая «Неудержимые», «Крид» и «Рэмбо», так что его карьера идет вполне стабильно. Именно поэтому участие актера в новом фильме Джеймса Ганна «Отряд самоубийц» / The Suicide Squad выглядит вполне логично. Режиссер и актер заявили о совместной работе в своих Instagram-аккаунтах. Основной состав фильма был объявлен намного раньше (и Сталлоне там не было), так что Слай наверняка получит совсем короткую роль. Премьера фильма запланирована на август 2021 года.

"Старая гвардия снова в строю": Сталлоне снимется в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна, а Шварценеггер - в сериале о шпионах для Netflix

Новость об Арнольде Шварценеггере заметно интереснее, так как бывший бодибилдер и губернатор Калифорнии станет главной звездой нового шпионского сериала для платформы Netflix. Это первая телевизионная роль для Арни, который ранее снимался исключительно в полнометражных фильмах. По сюжету шпион и его дочь будут путешествовать по всему миру, выполняя секретные задания правительства.

Шварценеггер уже снимался в комедийном боевике «Правдивая ложь» / True Lies (1994), где играл роль секретного агента, так что воплотить шпиона еще раз явно не будет проблемой. На роль дочери Арни выбрали Монику Барбаро, которая снялась в боевике «Лучший стрелок 2» вместе с Томом Крузом. Шоураннером выступит Ник Сантора, а производством займется компания Skydance Television. Точная дата премьеры пока не озвучивается.

Источник: Variety (1, 2)

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