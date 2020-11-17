«Старая гвардия снова в строю»: Сталлоне снимется в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна, а Шварценеггер — в сериале о шпионах для Netflix





На прошлой неделе мы обсуждали особенности кинокарьеры бывшего героя боевиков Брюса Уиллиса, который в последние годы снимается в откровенно проходных проектах. Как своеобразный ответ утверждению, что «старая гвардия» уже не вытягивает современные проекты, приведем новости о двух других героях боевиков прошлого столетия — Сильвестре Сталлоне и Арнольде Шварценеггере. Кстати, Брюс Уиллис чуть ли не на десять лет моложе своих оппонентов (Уиллису 65 лет, Шварценеггеру — 73 года, Сталлоне — 74 года), так что оправдать свои провалы возрастом не получится.

Сильвестр Сталлоне за последние десять лет снялся в нескольких более-менее успешных франшизах, включая «Неудержимые», «Крид» и «Рэмбо», так что его карьера идет вполне стабильно. Именно поэтому участие актера в новом фильме Джеймса Ганна «Отряд самоубийц» / The Suicide Squad выглядит вполне логично. Режиссер и актер заявили о совместной работе в своих Instagram-аккаунтах. Основной состав фильма был объявлен намного раньше (и Сталлоне там не было), так что Слай наверняка получит совсем короткую роль. Премьера фильма запланирована на август 2021 года.

Новость об Арнольде Шварценеггере заметно интереснее, так как бывший бодибилдер и губернатор Калифорнии станет главной звездой нового шпионского сериала для платформы Netflix. Это первая телевизионная роль для Арни, который ранее снимался исключительно в полнометражных фильмах. По сюжету шпион и его дочь будут путешествовать по всему миру, выполняя секретные задания правительства.

Шварценеггер уже снимался в комедийном боевике «Правдивая ложь» / True Lies (1994), где играл роль секретного агента, так что воплотить шпиона еще раз явно не будет проблемой. На роль дочери Арни выбрали Монику Барбаро, которая снялась в боевике «Лучший стрелок 2» вместе с Томом Крузом. Шоураннером выступит Ник Сантора, а производством займется компания Skydance Television. Точная дата премьеры пока не озвучивается.

Источник: Variety (1, 2)