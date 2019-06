Стартап SpaceIL отказался от намерения посадить на Луну еще один космический аппарат

Израильская частная компания SpaceIL отказалась от второй попытки посадки на Луну. Такой полет был признан малоинтересным, поэтому стартап будет искать другую цель для преемника «Берешита», сообщили представители SpaceIL в Twitter.

Отметим, что зонд «Берешит» — самый маленький лунный посадочный аппарат в истории, который нес на себе шесть 8-мегапиксельных цветных камер, магнитометр, цифровую капсулу времени и лазерные уголковые отражатели — был создан в рамках конкурса Google Lunar XPRIZE израильской некоммерческой организацией SpaceIL, которой после провала конкурса удалось самостоятельно собрать необходимые средства для завершения работ и оплаты запуска.

Старт миссии состоялся в феврале 2019 года, в начале апреля аппарат начал готовиться совершить посадку в северо-восточной части Моря Ясности, однако непосредственно во время посадки потерял ориентацию из-за сбоя в работе инерциального датчика, который привел к остановке главного двигателя. В итоге аппарат на большой скорости врезался в поверхность Луны, а его обломки разлетелись на 50 метров.

Тем не менее, «Берешит» стал первым частным космическим аппаратом, облетевшим Луну и вышедшим на окололунную орбиту, а также «коснувшимся» поверхности естественного спутника Земли, а потому после крушения фонд XPRIZE решил-таки отдать SpaceIL приз Moonshot Award в размере одного миллиона долларов. Через несколько дней после этого было объявлено о начале работ по созданию нового посадочного лунного аппарата «Берешит-2».

Вместе с тем, 25 июня компания сообщила, что члены совета директоров SpaceIL после долгих обсуждений отказались от второго полета к Луне, расценив проект как недостаточно прорывной и сложный «в сравнении с успехом предыдущей миссии», а также приняли решение привлечь широкую общественность к выбору новой цели для разрабатываемого преемника «Берешита». Дополнительную информацию стартап обещает опубликовать позже.

This time, we will not go to the moon. Beresheet’s journey to the Moon was already received as a successful, record-breaking journey. Instead we will seek out another, significant objective for Beresheet 2.0. More details to follow… pic.twitter.com/W8absyxT1Y

While the landing was clearly disappointing, getting to the Moon, in itself, was a huge achievement. Beresheet was the smallest ever spacecraft to go on this journey. It did this with a much smaller budget than any predecessors and was the first privately-funded one to do so.

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 26 июня 2019 г.