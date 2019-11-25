Стартап Volocopter демонтировал первую станцию для аэротакси VoloPort спустя неделю после ее презентации ¯\_(ツ)_/¯





21 октября немецкий стартап Volocopter официально открыл первую тестовую станцию аэротакси VoloPort на плавучей платформе в заливе Марина-Бэй в Сингапуре. Через неделю после презентации площадку закрыли, после чего ее демонтировали и упаковали — «чтобы вновь развернуть в будущем», сообщает The Verge и добавляет, что в конечном итоге на показанный VoloPort ни один аппарат так и не приземлился. Вместе с демонтажом станции стартап временно прекратил активную деятельность в Сингапуре, и виной тому — чрезмерная шумность аэротакси и погода. Во-первых, в нынешней вариации используемая модель 2X издает слишком много шума, чтобы активно испытывать ее посреди города, что отчасти признают и в самом Volocopter:

«У наших аэротакси есть только один источник шума — 18 роторов. Вместе с тем, все они работают на достаточно узкой полосе частот, что делает издаваемый ими шум более приемлемым по сравнению с вертолетным шумом. Я не утверждаю, что наши аппараты тихие — я думаю, что с их шумностью можно смириться», — указывал ранее глава стартапа Флориан Ройтер.

Оценить шумность аэротакси вблизи можно при помощи видео выше (кликните по изображению для начала воспроизведения). По всей видимости, именно из-за того, что аппарат достаточно сильно шумит при работе, демонстрационный полет в Сингапуре проходил в 700 метрах от зрителей, которые пришли на презентацию VoloPort, и не включал ни взлет с площадки станции, ни посадку на нее.



Во-вторых, 2X без людей и груза весит всего 290 кг, что делает аппарат уязвимым для сильных ветров и дождей. В компании в прошлом признавали, что при плохой погоде тестовые полеты будут приостановлены. Сейчас в Сингапуре начался сезон муссонов, так что решение Volocopter на время «завязать» с тестированием аэротакси на территории города-государства вполне логично.

Что касается VoloPort, то площадка, как оказалось, также пока не готова к эксплуатации: так, когда во время презентации тестовой станции пошел дождь, сотрудники стартапа заботливо поставили около входа пластиковое ведро, чтобы собирать в него стекающую с крыши воду. Таким образом, с учетом того, что тестовые полеты прекращены, содержать явно требующую постоянного ухода станцию стартапу попросту нет надобности, указывает The Verge. Благо, модульная конструкция позволила без особого труда разобрать VoloPort на составные части.

Напоследок отметим, что на данный момент Volocopter спешить некуда: первые коммерческие полеты компания запланировала на 2022 год, так что у немецких инженеров имеется в запасе достаточно времени для того, чтобы позволить себе выжидать исключительно благоприятные погодные условиях для проведения испытаний, а также внести изменения в конструкцию аэротакси и VoloPort, исправив вышеуказанные недочеты.