Стартапу Relativity Space разрешили запускать напечатанные ракеты c космодрома ВВС США на мысе Канаверал

Стартап Relativity Space поделит легендарный космодром ВВС США на мысе Канаверал с серьезными конкурентами — Blue Origin, SpaceX и ULA. Созданные на 3D-принтере ракеты компании настолько впечатлили представителей USAF, что ей позволили арендовать площадку сразу на пять лет.

Как сообщается, Relativity Space подписала с ВВС США контракт на использование стартового комплекса под номером 16 на космодроме мыса Канаверал. Пятилетнее соглашение дает стартапу право запускать ракеты с площадки, на которой ранее тестировали баллистические ракет класса «Титан», а также проводили испытания в рамках программ «Джемини» и «Аполлон».

Таким образом, Relativity Space стала четвертой частной компанией, которой позволили арендовать площадку на космодроме. Ранее разрешение на испытания и запуски на мысе Канаверал получили SpaceX, Blue Origin и United Launch Alliance.

После истечения пятилетнего срока стартап имеет право продлить аренду еще на 20 лет, получив в довесок эксклюзивный доступ к комплексу.

Основное детище Relativity Space — многоразовый носитель «Терран-1», предназначенный для запуска малых спутников массой не больше 1250 кг. Главная особенность разработки — обилие компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Стартап планирует использовать минимум деталей и за счет этого снизить стоимость запусков: арендовать ракету для миссии можно будет всего за $10 млн.

Первые испытания Terran-1 пройдут в 2020 году, а в 2021 Relativity Space начнет выполнять первые контракты. Параллельно с этим инженеры компании будут совершенствовать технологию: уже в следующем году стартап намерен печатать 95% всей конструкции ракеты на 3D-принтере, используя всего тысячу деталей вместо обычных 100 тысяч.

Также инженеры Relativity работают над экспериментальным двигателем Aeon, который тоже собираются печатать на принтере. Он уже прошел более сотни испытаний. Часть из них стартап провел в Космическом центре имени Джона Стенниса, принадлежащем NASA.

По словам Эллиса, сотрудничество с государственными предприятиями — это норма для частной компании.

Помимо этого, команда стартапа создает самый крупный в мире принтер Stargate, работающий по принципу лазерного спекания. Устройство, как предполагается, позволит производить двигатели для ракет всего за несколько дней вместо обычных месяцев.

Напоследок отметим, что дела в Relativity Space пока идут весьма неплохо. Меньше чем за четыре года существования стартапу удалось привлечь $45 млн от крупных инвесторов. За последний год штат компании вырос с 14 до 60 человек, и людей продолжают нанимать. Ранее стартап переманил в свою команду бывшего вице-президента SpaceX Тима Буззу, который участвовал в конструировании ракет Falcon 1 и Falcon 9, а также капсулы Dragon.

Also excited to welcome Christopher Newton, James Harris, Brigette Riley, Tosin Akinnagbe, and JR Francis among many other great members to join Tim Buzza and the team at Relativity Space! #team #space https://t.co/SycFKCL9C7

— Relativity Space (@relativityspace) August 20, 2018