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Стартапу SQ3D удалось напечатать небольшой дом всего за 12 часов

Стартапу SQ3D удалось напечатать небольшой дом всего за 12 часов

Стартапу SQ3D удалось напечатать небольшой дом всего за 12 часов


Стартап S-Squared 3D Printers (SQ3D) напечатал на гигантском 3D-принтере дом всего за 12 часов. При этом создатели успели отработать ряд технологий, так что строительство проходило в несколько этапов, сообщает New Atlas.

Отметим, что SQ3D производит и продает компактные 3D-принтеры для энтузиастов-частников и образовательных нужд, но для этого эксперимента компании пришлось создать поистине огромную машину: по габаритам она была больше, чем получившийся в итоге одноэтажный дом площадью 46 кв. м. К слову, здание возвели по-соседству со штаб-квартирой стартапа в Нью-Йорке.

В общих чертах гигантский агрегат SQ3D работает так же, как и 3D-принтеры других компаний, но в то же время имеет ряд проприетарных усовершенствований: в частности, для оптимизации выдачи цементной смеси инженеры задействовали вращающееся сопло прямоугольной формы. Помимо скорости, в SQ3D отмечают гибкость своего решения: планировать можно толщину и форму внутренних и внешних стен, а также места для прокладки сантехники, кабелей и системы кондиционирования.

Вероятно, коробку дома можно было возвести еще быстрее. Основатели стартапа сообщили, что принтер несколько раз останавливали, чтобы перенастроить и опробовать несколько вариантов технологии. Также были «непродолжительные» паузы, во время которых строители вставляли каркасы для окон и дверей. После выключения принтера на дом установили крышу, а его стены побелили и подкрасили.

Увы, здание простояло недолго — его вскоре разрушили, после чего в стартапе объявили об успешном испытании. Теперь инженеры планируют возвести на том же месте дом побольше — и его уже оборудовать для жизни, подведя трубы, электричество и добавив сантехнику.

Конечной целью стартапа является создание технологии, которая позволит быстро, массово и дешево печатать дома площадью до 0,1 км² для бедных слоев населения — причем не только в США, но и в других странах мира. По расчетам специалистов, 3D-печать компактного жилого здания площадью 46 квадратных метров в будущем обойдется всего в $2000.

Источник: hightech.plus

  • В SQ3D утверждают, что печатаемые на 3D-принтере бетонные конструкции выдерживают тест на сжатие под давлением в 6000 PSI. Для сравнения, согласно современным строительным нормам, домам достаточно выдерживать давление в 3000 PSI. Кроме того, по словам инженеров, печатаемые из бетонной смеси сооружения водонепроницаемы и пожароустойчивы.
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