Стартапу SQ3D удалось напечатать небольшой дом всего за 12 часов





Стартап S-Squared 3D Printers (SQ3D) напечатал на гигантском 3D-принтере дом всего за 12 часов. При этом создатели успели отработать ряд технологий, так что строительство проходило в несколько этапов, сообщает New Atlas.

Отметим, что SQ3D производит и продает компактные 3D-принтеры для энтузиастов-частников и образовательных нужд, но для этого эксперимента компании пришлось создать поистине огромную машину: по габаритам она была больше, чем получившийся в итоге одноэтажный дом площадью 46 кв. м. К слову, здание возвели по-соседству со штаб-квартирой стартапа в Нью-Йорке.

В общих чертах гигантский агрегат SQ3D работает так же, как и 3D-принтеры других компаний, но в то же время имеет ряд проприетарных усовершенствований: в частности, для оптимизации выдачи цементной смеси инженеры задействовали вращающееся сопло прямоугольной формы. Помимо скорости, в SQ3D отмечают гибкость своего решения: планировать можно толщину и форму внутренних и внешних стен, а также места для прокладки сантехники, кабелей и системы кондиционирования.

Вероятно, коробку дома можно было возвести еще быстрее. Основатели стартапа сообщили, что принтер несколько раз останавливали, чтобы перенастроить и опробовать несколько вариантов технологии. Также были «непродолжительные» паузы, во время которых строители вставляли каркасы для окон и дверей. После выключения принтера на дом установили крышу, а его стены побелили и подкрасили.

Увы, здание простояло недолго — его вскоре разрушили, после чего в стартапе объявили об успешном испытании. Теперь инженеры планируют возвести на том же месте дом побольше — и его уже оборудовать для жизни, подведя трубы, электричество и добавив сантехнику.

Конечной целью стартапа является создание технологии, которая позволит быстро, массово и дешево печатать дома площадью до 0,1 км² для бедных слоев населения — причем не только в США, но и в других странах мира. По расчетам специалистов, 3D-печать компактного жилого здания площадью 46 квадратных метров в будущем обойдется всего в $2000.

Источник: hightech.plus