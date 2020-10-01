Steam анонсировал первый «Фестиваль цифровых настольных игр» (21-26 октября)

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Лучше настольных игр могут быть только цифровые настольные игры решили в Steam и подготовили первое тематические мероприятие по данной тематике. Посвященный пересечению физического и цифрового миров «Фестиваль цифровых настольных игр» пройдет на платформе с 21 по 26 октября 2020 года. В программе события, подготовленного совместно с Auroch Digital, виртуальные игровые сессии, дискуссии, беседы и трансляции с легендарными дизайнерами и молодыми студиями и многое другое.

В фестивале цифровых настольных игр Steam участвуют проекты на грани цифрового и физического: это может быть физическая игра, ставшая цифровой (и наоборот), симулятор физического процесса игры или цифровая игра, вдохновлённая настольной эстетикой.

Заручившись поддержкой Valve, инди-студия Auroch Digital будет курировать программу мероприятий с такими спикерами, как Сэнди Питерсен («Зов Ктулху», Quake, «Войны Ктулху» и не только!), Стив Джексон («Манчкин», OGRE, «Автомобильные войны» и многие другие!), Ян Ливингстон (сооснователь Games Workshop и Fighting Fantasy, председатель Sumo Group plc), Элизабет Харгрейв (создательница хитовой игры «Крылья»), а также писатель и журналист The New Yorker Саймон Паркин с различными рассказами (например, о том, как настольная игра помогла одержать победу во Второй мировой войне).

К примеру, фанатов настолок во время фестиваля ожидают следующие события:

Plague Inc: Evolved — Джеймс Вон, геймдизайнер цифровой и физической версии сыграет в цифровой настольный сценарий и обсудит дизайн обеих версий.

Othercide — арт-директор и ведущий геймдизайнер представит эту тактическую ролевую игру, сочетающую исключительный визуальный стиль, уникальный мир и непростой тактический геймплей.

Gloomhaven — в прямом эфире мы поговорим с разработчиками о готовящемся контенте для крупного обновления Gloomhaven в раннем доступе.

Виртуальная дискуссия об играх про Марс — создатели игр совместно с работниками настоящего космического агентства и учёными разберутся, в чём игры правы насчёт Марса и в чём они ошибаются.

Виртуальная дискуссия об играх про Ктулху — одни из самых видных дизайнеров цифровых и физических игр на тему Ктулху побеседуют об их культурном значении и не только.

Во время фестиваля можно будет подключаться к прямому эфиру, чтобы задать разработчикам вопросы по темам беседы и об их играх, а если не получится попасть на прямой эфир — посмотреть запись.

Источник: Steam