Steam-копию Cyberpunk 2077 можно будет запустить в стриминговом сервисе Nvidia GeForce Now уже в день релиза игры
Nvidia объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте компании.
Сообщается, что поддержку GeForce Now точно получит версия Cyberpunk 2077 в Steam. Будут ли запускаться в облачном сервисе копии игры, приобретенные в GOG и Epic Games Store, не уточняется.
Отдельно в Nvidia подчеркивают, что в GeForce Now Cyberpunk 2077 будет поддерживать трассировку лучей, но включить ею смогут только обладатели платной подписки Founders.
В завершение NVIDIA поблагодарила CD Projekt RED за сотрудничество и напомнила, что серия игр The Witcher от польских разработчиков также есть в каталоге стримингового сервиса.
Источник: DTF