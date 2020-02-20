Steam-копию Cyberpunk 2077 можно будет запустить в стриминговом сервисе Nvidia GeForce Now уже в день релиза игры

Nvidia объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте компании.

Сообщается, что поддержку GeForce Now точно получит версия Cyberpunk 2077 в Steam. Будут ли запускаться в облачном сервисе копии игры, приобретенные в GOG и Epic Games Store, не уточняется.

Отдельно в Nvidia подчеркивают, что в GeForce Now Cyberpunk 2077 будет поддерживать трассировку лучей, но включить ею смогут только обладатели платной подписки Founders.

В завершение NVIDIA поблагодарила CD Projekt RED за сотрудничество и напомнила, что серия игр The Witcher от польских разработчиков также есть в каталоге стримингового сервиса.