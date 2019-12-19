Steam огласил всех номинантов игровой премии Steam Awards 2019, голосование начнется сегодня, а победителей объявят 31 декабря
Во время осенней распродажи игр сервис Steam предложил пользователям выбрать номинантов в таких восьми категориях, как «Игра года», «Игра года в виртуальной реальности», «Любимое дитя», «Друг познаётся в игре», «Самый инновационный геймплей», «Лучшая игра с выдающимся сюжетом», «Лучшая игра, которая вам не даётся» и «Выдающийся визуальный стиль». Сегодня сервис опубликовал полный список номинантов, голосовать за которых можно будет начиная с сегодняшнего дня. Победителей объявят вечером 31 декабря 2019 года.
Итак, списки номинантов в различных категориях выглядят следующим образом:
Игра года
«Может, дело в увлекательном геймплее или в цепляющей истории. А может, дело в добротных персонажах, в безукоризненном дизайне или в затягивающей сетевой игре. Какой бы ни была причина, победитель в этой номинации мгновенно стал классикой.»
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Resident Evil 2
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Destiny 2
- Devil May Cry 5
Игра года в виртуальной реальности
«Когда речь заходит о преодолении новых барьеров, ничто не может похвастаться такими темпами развития, как виртуальная реальность. Если бы премию присуждали мы, каждый разработчик VR-игр получил бы награду за вклад в будущее иммерсивных игр, не сравнимых с другими способами выражения. Но раз уж трофей только один, то именно вы, член Комитета по отбору качественных игр, выберете лучшего из претендентов 2019 года.»
- Beat Saber
- Blade and Sorcery
- Gorn
- Borderlands 2 VR
- Five Nights at Freddy’s: Help Wanted
Любимое дитя
«Эта игра — уже не новинка. Далеко позади осталось то время, когда разработчики впервые явили миру своё творение. Как настоящие любящие родители, они не прекращают растить и поддерживать своё дитя. И по сей день в игру добавляется что-то новенькое.»
- Warframe
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Counter-Strike: Global Offensive
- Grand Theft Auto V
- Dota 2
Друг познается в игре
«Есть такие игры, которые не раскроются полностью, если играть в них одному. Может, будет веселее, если вашу спину будет прикрывать друг? Или подставит свою спину под ваш нож — это уж кому как нравится. Так или иначе, если вы собираетесь с друзьями, в этой игре вас ждёт дикое веселье.»
- Risk of Rain 2
- Dota Underlords
- Age of Empires II: Definitive Edition
- Ring of Elysium
- DayZ
Самый инновационный геймплей
«Эта игра открывает новые горизонты, удивляя нас беспрецедентными механиками и головоломными сюрпризами. Она выходит за рамки и вытаскивает вас за собой!»
- Baba Is You
- Slay the Spire
- My Friend Pedro
- Oxygen Not Included
- Planet Zoo
Лучшая игра с выдающимся сюжетом
«Иногда просто хочется погрузиться в сюжет с головой, и эта игра производит неизгладимое впечатление. Она захватывает, как любая мыльная опера, и выверена, будто первоклассное ТВ-шоу. Брависсимо! Аплодируем игре, затронувшей душу!»
- A Plague Tale: Innocence
- Disco Elysium
- Far Cry New Dawn
- Gears 5
- GreedFall
Лучшая игра, которая вам не дается
«Игры способны подтолкнуть нас за пределы возможного. Словно в монтажной подборке, мы трудимся изо всех сил, тренируем быстроту и подвижность пальцев, осваиваем каждый уголок игры в течение многих недель. Прошедших испытание ждёт награда: проникновенная красота и чувство саморазвития. Главное — не выбросить монитор из окна в первый же день.»
- Mordhau
- Code Vein
- Hunt: Showdown
- Remnant: From the Ashes
- Mortal Kombat 11
Выдающийся визуальный стиль
«Эти разработчики — творцы красоты. Визуальный стиль не должен стремиться к полной реалистичности и достоверности (хотя сама по себе это благородная цель)… Он описывает уникальный внешний вид и мироощущение. И эта игра демонстрирует визуальное единство и выразительность, которые не только соответствуют игровому миру, но делают реальный мир ничтожным в сравнении.»
- Gris
- Total War: Three Kingdoms
- Astroneer
- Katana Zero
- Subnautica: Below Zero
Источник: Steam