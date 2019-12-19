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Steam огласил всех номинантов игровой премии Steam Awards 2019, голосование начнется сегодня, а победителей объявят 31 декабря

Steam огласил всех номинантов игровой премии Steam Awards 2019, голосование начнется сегодня, а победителей объявят 31 декабря

Steam огласил всех номинантов игровой премии Steam Awards 2019, голосование начнется сегодня, а победителей объявят 31 декабря


Во время осенней распродажи игр сервис Steam предложил пользователям выбрать номинантов в таких восьми категориях, как «Игра года», «Игра года в виртуальной реальности», «Любимое дитя», «Друг познаётся в игре», «Самый инновационный геймплей», «Лучшая игра с выдающимся сюжетом», «Лучшая игра, которая вам не даётся» и «Выдающийся визуальный стиль». Сегодня сервис опубликовал полный список номинантов, голосовать за которых можно будет начиная с сегодняшнего дня. Победителей объявят вечером 31 декабря 2019 года.

Итак, списки номинантов в различных категориях выглядят следующим образом:

Игра года

«Может, дело в увлекательном геймплее или в цепляющей истории. А может, дело в добротных персонажах, в безукоризненном дизайне или в затягивающей сетевой игре. Какой бы ни была причина, победитель в этой номинации мгновенно стал классикой.»

  • Sekiro: Shadows Die Twice
  • Resident Evil 2
  • Star Wars Jedi: Fallen Order
  • Destiny 2
  • Devil May Cry 5

Игра года в виртуальной реальности

«Когда речь заходит о преодолении новых барьеров, ничто не может похвастаться такими темпами развития, как виртуальная реальность. Если бы премию присуждали мы, каждый разработчик VR-игр получил бы награду за вклад в будущее иммерсивных игр, не сравнимых с другими способами выражения. Но раз уж трофей только один, то именно вы, член Комитета по отбору качественных игр, выберете лучшего из претендентов 2019 года.»

  • Beat Saber
  • Blade and Sorcery
  • Gorn
  • Borderlands 2 VR
  • Five Nights at Freddy’s: Help Wanted

Любимое дитя

«Эта игра — уже не новинка. Далеко позади осталось то время, когда разработчики впервые явили миру своё творение. Как настоящие любящие родители, они не прекращают растить и поддерживать своё дитя. И по сей день в игру добавляется что-то новенькое.»

  • Warframe
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Grand Theft Auto V
  • Dota 2

Друг познается в игре

«Есть такие игры, которые не раскроются полностью, если играть в них одному. Может, будет веселее, если вашу спину будет прикрывать друг? Или подставит свою спину под ваш нож — это уж кому как нравится. Так или иначе, если вы собираетесь с друзьями, в этой игре вас ждёт дикое веселье.»

  • Risk of Rain 2
  • Dota Underlords
  • Age of Empires II: Definitive Edition
  • Ring of Elysium
  • DayZ

Самый инновационный геймплей

«Эта игра открывает новые горизонты, удивляя нас беспрецедентными механиками и головоломными сюрпризами. Она выходит за рамки и вытаскивает вас за собой!»

  • Baba Is You
  • Slay the Spire
  • My Friend Pedro
  • Oxygen Not Included
  • Planet Zoo

Лучшая игра с выдающимся сюжетом

«Иногда просто хочется погрузиться в сюжет с головой, и эта игра производит неизгладимое впечатление. Она захватывает, как любая мыльная опера, и выверена, будто первоклассное ТВ-шоу. Брависсимо! Аплодируем игре, затронувшей душу!»

  • A Plague Tale: Innocence
  • Disco Elysium
  • Far Cry New Dawn
  • Gears 5
  • GreedFall

Лучшая игра, которая вам не дается

«Игры способны подтолкнуть нас за пределы возможного. Словно в монтажной подборке, мы трудимся изо всех сил, тренируем быстроту и подвижность пальцев, осваиваем каждый уголок игры в течение многих недель. Прошедших испытание ждёт награда: проникновенная красота и чувство саморазвития. Главное — не выбросить монитор из окна в первый же день.»

  • Mordhau
  • Code Vein
  • Hunt: Showdown
  • Remnant: From the Ashes
  • Mortal Kombat 11

Выдающийся визуальный стиль

«Эти разработчики — творцы красоты. Визуальный стиль не должен стремиться к полной реалистичности и достоверности (хотя сама по себе это благородная цель)… Он описывает уникальный внешний вид и мироощущение. И эта игра демонстрирует визуальное единство и выразительность, которые не только соответствуют игровому миру, но делают реальный мир ничтожным в сравнении.»

  • Gris
  • Total War: Three Kingdoms
  • Astroneer
  • Katana Zero
  • Subnautica: Below Zero

Источник: Steam

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