Steam огласил всех номинантов игровой премии Steam Awards 2019, голосование начнется сегодня, а победителей объявят 31 декабря





Во время осенней распродажи игр сервис Steam предложил пользователям выбрать номинантов в таких восьми категориях, как «Игра года», «Игра года в виртуальной реальности», «Любимое дитя», «Друг познаётся в игре», «Самый инновационный геймплей», «Лучшая игра с выдающимся сюжетом», «Лучшая игра, которая вам не даётся» и «Выдающийся визуальный стиль». Сегодня сервис опубликовал полный список номинантов, голосовать за которых можно будет начиная с сегодняшнего дня. Победителей объявят вечером 31 декабря 2019 года.

Итак, списки номинантов в различных категориях выглядят следующим образом:

Игра года

«Может, дело в увлекательном геймплее или в цепляющей истории. А может, дело в добротных персонажах, в безукоризненном дизайне или в затягивающей сетевой игре. Какой бы ни была причина, победитель в этой номинации мгновенно стал классикой.»

Sekiro: Shadows Die Twice

Resident Evil 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Destiny 2

Devil May Cry 5

Игра года в виртуальной реальности

«Когда речь заходит о преодолении новых барьеров, ничто не может похвастаться такими темпами развития, как виртуальная реальность. Если бы премию присуждали мы, каждый разработчик VR-игр получил бы награду за вклад в будущее иммерсивных игр, не сравнимых с другими способами выражения. Но раз уж трофей только один, то именно вы, член Комитета по отбору качественных игр, выберете лучшего из претендентов 2019 года.»

Beat Saber

Blade and Sorcery

Gorn

Borderlands 2 VR

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted

Любимое дитя

«Эта игра — уже не новинка. Далеко позади осталось то время, когда разработчики впервые явили миру своё творение. Как настоящие любящие родители, они не прекращают растить и поддерживать своё дитя. И по сей день в игру добавляется что-то новенькое.»

Warframe

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Counter-Strike: Global Offensive

Grand Theft Auto V

Dota 2

Друг познается в игре

«Есть такие игры, которые не раскроются полностью, если играть в них одному. Может, будет веселее, если вашу спину будет прикрывать друг? Или подставит свою спину под ваш нож — это уж кому как нравится. Так или иначе, если вы собираетесь с друзьями, в этой игре вас ждёт дикое веселье.»

Risk of Rain 2

Dota Underlords

Age of Empires II: Definitive Edition

Ring of Elysium

DayZ

Самый инновационный геймплей

«Эта игра открывает новые горизонты, удивляя нас беспрецедентными механиками и головоломными сюрпризами. Она выходит за рамки и вытаскивает вас за собой!»

Baba Is You

Slay the Spire

My Friend Pedro

Oxygen Not Included

Planet Zoo

Лучшая игра с выдающимся сюжетом

«Иногда просто хочется погрузиться в сюжет с головой, и эта игра производит неизгладимое впечатление. Она захватывает, как любая мыльная опера, и выверена, будто первоклассное ТВ-шоу. Брависсимо! Аплодируем игре, затронувшей душу!»

A Plague Tale: Innocence

Disco Elysium

Far Cry New Dawn

Gears 5

GreedFall

Лучшая игра, которая вам не дается

«Игры способны подтолкнуть нас за пределы возможного. Словно в монтажной подборке, мы трудимся изо всех сил, тренируем быстроту и подвижность пальцев, осваиваем каждый уголок игры в течение многих недель. Прошедших испытание ждёт награда: проникновенная красота и чувство саморазвития. Главное — не выбросить монитор из окна в первый же день.»

Mordhau

Code Vein

Hunt: Showdown

Remnant: From the Ashes

Mortal Kombat 11

Выдающийся визуальный стиль

«Эти разработчики — творцы красоты. Визуальный стиль не должен стремиться к полной реалистичности и достоверности (хотя сама по себе это благородная цель)… Он описывает уникальный внешний вид и мироощущение. И эта игра демонстрирует визуальное единство и выразительность, которые не только соответствуют игровому миру, но делают реальный мир ничтожным в сравнении.»

Gris

Total War: Three Kingdoms

Astroneer

Katana Zero

Subnautica: Below Zero

Источник: Steam