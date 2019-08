Стример Ninja «призвал» пользователей отправить свои личные данные сторонней компании для использования в маркетинговых целях

12 августа стример Ninja, недавно перешедший в стриминговый сервис Mixer, внезапно опубликовал в Twitter якобы свой номер телефона, отметив, что попытается лично ответить на как можно большее количество СМС.

В прикрепленном ролике он уточнил, что в ответ на сообщения фанаты получат ссылку, в которой им будет нужно указать некоторые свои данные, чтобы ему было проще общаться с ними. Вдобавок к этому Ninja пообещал, что до конца недели выберет некоторых поклонников для того, чтобы сыграть вместе с ними в Fortnite.

312-584-4684 yes this is my number. Yes I will receive each and every text. I'll try to reply to as many as possible. This is gunna be fun… longterm!! pic.twitter.com/iHBpupMTe5 — Ninja (@Ninja) August 11, 2019

Однако все оказалось не так просто. Как заметили внимательные пользователи, форма для заполнения, которая приходит в ответ на первое СМС, предоставляется компанией Community.

В ней пользователя просят указать имя, гендер, день рождения, город и по желанию почту.

Самое главное содержится в условиях пользования — в них Community открыто говорит, что заполнившие форму люди соглашаются на получение маркетинговых материалов. Более того, компания может выдавать себя за знаменитость, с которой она работает. Таким образом, ответы, которые получают фанаты Ninja, могут быть написаны совсем другим человеком, а не им самим.

Помимо этого, в условиях оговаривается, что переписка не считается приватной, но она, так или иначе, будет использоваться только в маркетинговых целях.

Также пользователи обратили внимание на то, что вдобавок к указанному в форме Community собирает информацию об IP-адресе, использованном девайсе, его местоположении, характеристиках и даже времени, которое установлено на устройстве.

Наконец, номер, указанный Ninja, также представлен Community. Иными словами, фанаты не могут позвонить по нему и поговорить со стримером.

Судя по ответам к твиту Ninja, многие действительно написали по номеру и даже заполнили форму. Однако вполне вероятно, что лично стример им никогда не отвечал — может, лишь единицам (хотя сам Ninja утверждает, что отправил «эксклюзивные» видеоответы буквально всем написавшим).

So… a) It's not actually Ninja's own number,

b) Ninja isn't personally replying to most messages,

c) It requires you to opt-in to receiving marketing comms,

d) Messages aren't private, and

e) Tons of data is being collected for unclear reasons. K… https://t.co/REzhiUPudl — Pete Lewin (@LegalGamerUK) August 13, 2019

Некоторые фанаты в результате обвинили Ninja в двуличности. Другие же выразили недоумение касательно того, что кто-то действительно поверил в то, что популярный стример опубликовал в свободном доступе свой личный номер.

You mean a gigantic streamer really didn’t give out his actual real cell phone number? You don’t say. pic.twitter.com/n6lw2YXflr — Play 2 Win (@ThePlay2Win) 13 августа 2019 г.

Источник: DTF