Блоги
Стример Ninja «призвал» пользователей отправить свои личные данные сторонней компании для использования в маркетинговых целях

Стример Ninja «призвал» пользователей отправить свои личные данные сторонней компании для использования в маркетинговых целях

Стример Ninja «призвал» пользователей отправить свои личные данные сторонней компании для использования в маркетинговых целях


12 августа стример Ninja, недавно перешедший в стриминговый сервис Mixer, внезапно опубликовал в Twitter якобы свой номер телефона, отметив, что попытается лично ответить на как можно большее количество СМС.

В прикрепленном ролике он уточнил, что в ответ на сообщения фанаты получат ссылку, в которой им будет нужно указать некоторые свои данные, чтобы ему было проще общаться с ними. Вдобавок к этому Ninja пообещал, что до конца недели выберет некоторых поклонников для того, чтобы сыграть вместе с ними в Fortnite.

Однако все оказалось не так просто. Как заметили внимательные пользователи, форма для заполнения, которая приходит в ответ на первое СМС, предоставляется компанией Community.

В ней пользователя просят указать имя, гендер, день рождения, город и по желанию почту.

Самое главное содержится в условиях пользования — в них Community открыто говорит, что заполнившие форму люди соглашаются на получение маркетинговых материалов. Более того, компания может выдавать себя за знаменитость, с которой она работает. Таким образом, ответы, которые получают фанаты Ninja, могут быть написаны совсем другим человеком, а не им самим.

Помимо этого, в условиях оговаривается, что переписка не считается приватной, но она, так или иначе, будет использоваться только в маркетинговых целях.

Также пользователи обратили внимание на то, что вдобавок к указанному в форме Community собирает информацию об IP-адресе, использованном девайсе, его местоположении, характеристиках и даже времени, которое установлено на устройстве.

Наконец, номер, указанный Ninja, также представлен Community. Иными словами, фанаты не могут позвонить по нему и поговорить со стримером.

Судя по ответам к твиту Ninja, многие действительно написали по номеру и даже заполнили форму. Однако вполне вероятно, что лично стример им никогда не отвечал — может, лишь единицам (хотя сам Ninja утверждает, что отправил «эксклюзивные» видеоответы буквально всем написавшим).

Некоторые фанаты в результате обвинили Ninja в двуличности. Другие же выразили недоумение касательно того, что кто-то действительно поверил в то, что популярный стример опубликовал в свободном доступе свой личный номер.

Источник: DTF

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить