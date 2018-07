Студия Marvel наконец выбрала режиссера для грядущего сольного фильма о Черной вдове

Долгожданный сольный фильм о Черной вдове – персонаже вселенной Marvel Comics Наташе Романофф – становится все ближе к реальности. И хотя официально о съемках фильма пока объявлено не было, сейчас в том, что картина все-таки увидит свет не возникает практически никаких сомнений.

Ведущее американское издание The Hollywood Reporter, которое всегда в курсе последних новостей из Голливуда, узнало, что Marvel Studios наконец определилось с кандидатурой режиссера ленты. И честь эта выпала австралийке Кейт Шортланд, наиболее известной по работам «Берлинский синдром» и «Лоре».

Источник отмечает, что Marvel Studios была крайне разборчивая, за полгода поисков руководство студии рассмотрело от 70 до 75 потенциальных кандидатов, пока, в итоге, не остановило свой выбор на Шортланд. Отдельно отмечается, что студия изначально хотела видеть на этом месте режиссера-женщину и Скарлетт Йоханссон, за которой закреплена главная роль, тоже выступала за Шортланд. Среди конкурентов Шортланд на место режиссера упоминаются Амма Асанте («Соединенное королевство», «Белль»), Маргарет Беттс («Послушница»), Мелани Лоран («Бездна», «Родные») и Кимберли Пирс («Парни не плачут»).

Напомним, в начале года мы узнали, что сценарий для фильма о Черной вдове напишет Жаклин Шеффер («Таймер», «Мистер Сташ») и ремейк «Отпетых мошенников»).

Подробности сюжета пока держатся в тайне, но ранее сообщалось, что действие фильма развернется до событий первой части «Мстителей». О сроках выхода также пока ничего не сообщается. Но раньше конца 2019 года, учитывая, что съемки еще не начались, мы его точно не увидим. Таким образом, становится очевидно, что эта картина, которая будет уже вторым фильмом с женщиной в главной роли в киновселенной Marvel после «Капитан Марвел» (релиз намечен на 7 марта 2019), наряду с остальными (Spider-Man: Far From Home, Guardians of the Galaxy 3, Black Panther 2 и пр.) будет относиться уже к четвертой фазе MCU. Фильмы четвертой фазы MCU начнут выходить в 2019 году.

Источник: The Hollywood Reporter