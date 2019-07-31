Swiss Post приостановила доставку медицинских анализов дронами из-за опасной для людей аварии
Швейцарская почтовая служба Swiss Post на неопределенный срок приостановила доставку медицинских анализов дронами. Как пишет IEEE Spectrum, такое решение было принято после аварии дрона Matternet M2 V9 в начале мая текущего года. Инцидент показал, что используемые швейцарской почтовой службой аппараты небезопасны для людей.
Отметим, что Swiss Post оказывает услуги срочной доставки медицинских анализов дронами Matternet M2 V9 с 2017 года. Эти аппараты массой около 10 килограммов способны перевозить грузы массой до 2 килограммов на расстояние до 10 километров. Беспилотники оснащены аварийной парашютной системой, срабатывающей при отказе двигателей дрона.
До 2019 года летных происшествий с дронами Matternet M2 V9 почтовой службы Swiss Post не было и за два года БПЛА в общей сложности совершили 3000 успешных полетов. В январе текущего года один дрон опустился на аварийном парашюте в Цюрихское озеро. Тогда полеты беспилотников были временно приостановлены, но после изучения причин падения аппарата и исправления конструкции Matternet M2 V9 полеты возобновились.
Расследование показало, что в полете БПЛА в GPS-модуле аппарата произошло короткое замыкание. Аварийная система обнаружила сбой, остановила электромоторы, раскрыла парашют и начала подавать звуковые сигналы. Вскоре после этого американская компания Matternet изменила конструкцию дронов M2 V9, установив дублирующие модули GPS, компаса и их питания.
В начале мая 2019 года еще один беспилотник по точно невыясненным причинам не долетел до места назначения, причем ему не удалось мягко приземлиться — он разбился вскоре после взлета в 45 метрах от детской игровой площадки: известно, что в полете его аварийная парашютная система сработала, однако в процессе развертывания единственный трос, соединявший дрон с парашютом, лопнул, ударившись об один из относительно острых элементов корпуса устройства. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
В Swiss Post полагают, что причиной падения дрона в мае стал сильный боковой ветер. Почтовая служба заказала компании Matternet доработку аппаратаов. В заказ, в частности, вошли оснащение парашютной системы двумя тросами с дополнительным проволочным плетением и более громкой системой звукового оповещения об аварийной посадке.
«Это первый случай, когда система парашютирования в наших дронах дала сбой — мы не сталкивались ни с чем подобным ни во время испытаний, ни во время выполнения коммерческих операций как с дронами этой модели, так и с другими беспилотниками.
Вместе с тем, мы признаем, что отказ парашютной системы — серьезнейшая проблема в наших механизмах безопасности, которым мы уделяем особое внимание, и обещаем принять все необходимые меры, чтобы такого больше не повторилось», — отметили в Matternet.
Когда именно дроны будут доработаны, не уточняется. Однако доставка почты и медицинских анализов дронами в Швейцарии возобновится только после доработки конструкции беспилотников и проведения их испытаний, уточняют в Swiss Post и добавляют, что компания в целом не планирует отказываться от доставки медицинских анализов при помощи БПЛА, поскольку «дроны способны доставлять анализы существенно быстрее, чем наземный транспорт, что крайне важно в условиях, когда человеку необходимо оказать экстренную помощь».
Источник: N+1