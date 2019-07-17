Тайка Вайтити напишет и снимет следующего «Тора»





Недавно вышедшая в украинский прокат подростковая комедия Spider-Man: Far From Home / «Человек-паук: Вдали от дома», как официально, закрыла третью фазу киновселенной Marvel и одновременно открыла новую главу в истории киностудии. Какой будет четвертая фаза киновселенной Marvel и что нам ждать дальше, пока лишь можно только гадать. Но с каждым днем появляется все больше подсказок. Сейчас вот стало известно, что новозеландец Тайка Вайтити напишет и снимет новую историю о скандинавском боге грома Торе, а Крис Хемсворт вернется к главной роли. Предыдущая третья часть цикла о Торе с подзаголовоком «Рагнарек», напомним, была создана этим же режиссером.

Сообщается, что ради участия в четвертой части «Тора» для Marvel новозеландец отложил экранизацию манги «Акира», дату премьеры которой Warner Bros. изначально наметила на 21 мая 2021 года. Якобы со сценарием экранизации манги Кацухиро Отомо возникли трудности, из-за чего старт съемок пришлось перенести на неопределенный срок.

По словам собеседников The Hollywood Reporter, Warner Bros. не ищет Вайтити замену, а готова подождать его возвращения после работы над проектом для Marvel. В то же время Variety отмечает, что решение режиссера заняться «Тором» вместо «Акиры» стало неожиданностью для Warner Bros, особенно после того, как студия отложила съемки, чтобы дать Вайтити больше время для поисков самых подходящих исполнителей главных ролей. Якобы он нашел двух подходящих молодых японских актеров, но так и не закончив переговоры переключился на следующего «Тора». Предполагается, что в будущем это может привести к творческим разногласиям между сторонами.

Понятно, что никаких подробностей сюжета четвертого «Тора» пока нет. Когда выйдет картина, тоже неясно, но точно, что не в этом году.

Ближайший фильм Тайки Вайтити — «Кролик Джоджо» о дружбе мальчика с воображаемым Адольфом Гитлером — выйдет в мировой прокат 18 октября.

Источник: The Hollywood Reporter и Variety